Ingenio de Calipan incumple sentencia y deja sin liquidación a 133 trabajadores sindicalizados

La deuda con los trabajadores asciende a 61 millones de pesos, informó Luis Alonso Vargas

Elizabeth Rodríguez Lezama

Pese a existir una sentencia a favor de los trabajadores el Ingenio de Calipan no muestra intención de pagar esa liquidación, informó el secretario de interior de los sindicalizados Luis Alonso Vargas Valiente, quien dijo que la deuda con ellos asciende a 61 millones de pesos, pero la empresa, que cerró sus puertas desde febrero de este año, también tiene adeudos con cañeros que ascienden a alrededor de 75 millones.

Hasta el momento Francisco García González, no ha tenido ningún acercamiento con los trabajadores sindicalizados, que suman en total 133; por lo cual los obreros ya contemplan movilizarse hasta la ciudad de México para exigir al Tribunal de Arbitraje que haga valer la sentencia emitida desde julio de este año.

El conflicto laboral inició meses antes del cierre del ingenio; los trabajadores decidieron estallar una huelga el 16 de diciembre de 2024, debido al retraso en el pago de salarios y prestaciones; levantaron las banderas rojinegras cuando se emitió el fallo a su favor, recodó el líder sindical, quien dijo que prácticamente llevan año y medio con este conflicto

La compañía ha evadido su responsabilidad, aprovechando los recursos legales disponibles para retrasar el cumplimiento de la resolución, lo que Vargas Valiente calificó como una burla hacia los trabajadores y la autoridad.

Además de la deuda con los empleados, la empresa mantiene compromisos pendientes con los productores de caña, a quienes se les adeuda aproximadamente 75 millones de pesos, lo que ha complicado aún más la situación económica en la región, que desde la molienda 2023-2024 no ha cubierto pagos a sus proveedores.

De acuerdo con Vargas Valiente, el ingenio ya perdió los plazos para iniciar la molienda, lo que en su opinión representa la disipación de toda esperanza para la reactivación de operaciones de la planta:

Un aspecto que resulta preocupante es que muchos de los trabajadores contabilizan entre 20 y 30 años de servicio dentro del ingenio, superando algunos los 50 años de edad, lo que les reduce las posibilidades de encontrar un nuevo empleo.

Mientras tanto, los productores de la región que sí sembraron caña este año preparan el inicio de la zafra en las próximas semanas, aunque ya sin contar con Calipan como comprador. Algunos han optado por vender su producción a la empresa Energética De Vigo, ubicada en San José Axuxco, junta auxiliar de San José Miahuatlán, la cual se perfila como la alternativa más cercana para procesar la caña.

Otros productores analizan la posibilidad de trasladar su producto hasta el Ingenio de San Nicolás, en el estado de Veracruz, donde ya en años anteriores han encontrado un mercado más estable. No obstante, el traslado implica costos de transporte más altos, lo que reduce sus márgenes de ganancia.

