Infraestructura no realizará paso peatonal frente al CCU, pese a ser un acuerdo tras protestas

La Secretaría de Infraestructura de Puebla no realizará el paso peatonal en la Vía Atlixcáyotl, frente al Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP, que fue una demanda de los estudiantes después de varios días de protesta.

En una entrevista, el titular de la dependencia, José Manuel Contreras, señaló que la decisión de mantener el cruce cerrado se debe a que “no es viable y es muy peligroso” para los estudiantes.

A pesar de un acuerdo previo, alcanzado el pasado 16 de marzo tras una manifestación de estudiantes, recalcó que la obra no se realizará.

El funcionario estatal agregó que la Secretaría de Infraestructura inició la construcción de escaleras eléctricas y un elevador frente al CCU, las cuales se espera que estén listas a más tardar en noviembre.

Actualmente, la única alternativa para cruzar de un punto a otro es la ciclopista elevada de Atlixcáyotl.

“Estamos en diálogo porque se va a hacer un circuito integral para que los estudiantes tengan seguridad”, declaró.

El titular de Infraestructura aseguró que no se prevén nuevas manifestaciones por parte de los estudiantes, a pesar de que la decisión contradice un acuerdo anterior.

En ese sentido, comentó que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ayudará a generar consenso entre los alumnos para que acepten el proyecto estatal.

En febrero pasado, alumnos del área del Complejo Cultural Universitario se manifestaron para exigir infraestructura de seguridad vial, porque como peatones se sienten en riesgo por el incremento en velocidades qué alcanzan automóviles que transitan por la Vía Atlixcáyotl.

La protesta formó parte de una amplia jornada de movilizaciones, que mantuvo por un mes tomadas varias facultades de la universidad.

En respuesta, la rectora Lilia Cedillo Ramírez, dijo que se respetarán los acuerdos logrados con los alumnos, que servirán para liberar las instalaciones que estuvieron en su poder.

Te puede interesar: Acuerdan Segob y estudiantes de la UAP construcción de paso peatonal a piso en Vía Atlixcáyotl