Martes, septiembre 2, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Infraestructura no realizará paso peatonal frente al CCU, pese a ser un acuerdo tras protestas

El titular Manuel Contreras dice que “no es viable y es muy peligroso” para los estudiantes

La Secretaría de Infraestructura de Puebla no realizará el paso peatonal en la Vía Atlixcáyotl, frente al CCU de la BUAP
La Secretaría de Infraestructura de Puebla no realizará el paso peatonal en la Vía Atlixcáyotl, frente al CCU de la BUAP
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Infraestructura de Puebla no realizará el paso peatonal en la Vía Atlixcáyotl, frente al Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP, que fue una demanda de los estudiantes después de varios días de protesta.

En una entrevista, el titular de la dependencia, José Manuel Contreras, señaló que la decisión de mantener el cruce cerrado se debe a que “no es viable y es muy peligroso” para los estudiantes.

A pesar de un acuerdo previo, alcanzado el pasado 16 de marzo tras una manifestación de estudiantes, recalcó que la obra no se realizará.

El funcionario estatal agregó que la Secretaría de Infraestructura inició la construcción de escaleras eléctricas y un elevador frente al CCU, las cuales se espera que estén listas a más tardar en noviembre.

Actualmente, la única alternativa para cruzar de un punto a otro es la ciclopista elevada de Atlixcáyotl.

“Estamos en diálogo porque se va a hacer un circuito integral para que los estudiantes tengan seguridad”, declaró.

El titular de Infraestructura aseguró que no se prevén nuevas manifestaciones por parte de los estudiantes, a pesar de que la decisión contradice un acuerdo anterior.

En ese sentido, comentó que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ayudará a generar consenso entre los alumnos para que acepten el proyecto estatal.

En febrero pasado, alumnos del área del Complejo Cultural Universitario se manifestaron para exigir infraestructura de seguridad vial, porque como peatones se sienten en riesgo por el incremento en velocidades qué alcanzan automóviles que transitan por la Vía Atlixcáyotl.

La protesta formó parte de una amplia jornada de movilizaciones, que mantuvo por un mes tomadas varias facultades de la universidad.

En respuesta, la rectora Lilia Cedillo Ramírez, dijo que se respetarán los acuerdos logrados con los alumnos, que servirán para liberar las instalaciones que estuvieron en su poder.

Te puede interesar: Acuerdan Segob y estudiantes de la UAP construcción de paso peatonal a piso en Vía Atlixcáyotl

Temas

Más noticias

Internacional

Israel se adentra con tanques en la ciudad de Gaza y más familias huyen

La Jornada -
Reuters El Cairo. Israel se adentró con tanques en la ciudad de Gaza y detonó vehículos cargados de explosivos en un suburbio, mientras los ataques...
Nacional

Con la misión de sanear al PJ de corrupción y nepotismo reciben ministros bastón de mando indígena

La Jornada -
Iván Evair Saldaña, Gustavo Castillo y César Arellano Ciudad de México. En punto de las 16 horas, el Zócalo capitalino se convirtió este lunes en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Infraestructura no construirá paso peatonal frente al CCU

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Infraestructura de Puebla no realizará el paso peatonal en la Vía Atlixcáyotl, frente al Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP,...

Puebla participa en 40 proyectos federales durante el primer año de Sheinbaum

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier informó este domingo que el estado de Puebla participa en 40 proyectos federales durante el primer año de gestión...
00:02:22

Anuncia Armenta ampliación a doble carril de la federal Amozoc a Libres

Yadira Llaven Anzures -
De gira por el municipio de Nopalucan, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció este jueves un ambicioso proyecto de infraestructura para la región con...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025