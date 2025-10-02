Concluye Comuna de Puebla 150 captadores pluviales, 22 techados y 10 desayunadores en escuelas

Al cierre de 2025, el municipio de Puebla habrá terminado la construcción de 150 captadores de agua pluvial, 22 techados y 10 desayunadores en escuelas públicas, de acuerdo con el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa de Salazar.

El funcionario confirmó que la carpeta de obras proyectada para 2026 busca mantener el mismo ritmo de inversión y tipo de acciones en infraestructura para planteles educativos, trabajos que se sumarán a la rehabilitación de calles y bacheo como prioridades del actual gobierno municipal.

Aysa de Salazar enfatizó que el alcalde José Chedraui Budib mantiene el enfoque en el mejoramiento vial y el mantenimiento urbano, por lo que reiteró que la administración busca dar respuesta a los problemas de fondo y evitar “obras de relumbrón” que no incidan en la calidad de vida cotidiana.

Subrayó que la modernización de la red educativa, el fortalecimiento de servicios escolares como los techados y desayunadores, así como la pavimentación y el bacheo, permanecerán entre las tareas fundamentales de la agenda pública en 2026.

“El presidente está enfocado en mantenimientos viales, vamos a hacer muchos mantenimientos viales, seguiremos trabajando, sin duda, en temas educativos, en escuelas, y el presidente José Chedraui Budib está muy interesado en seguir trabajando en esta línea de los techados, de los captadores, sin duda también acciones en la vivienda”, comentó, en entrevista.

Actualmente, se lleva a cabo la construcción de 123 sistemas de captación pluvial adicionales en escuelas, que se sumarán a otros 22 ya terminados. Con ello, al final del año el conteo total se elevará hasta los 150 sistemas operativos, destinados a captar lluvia, aprovechar el recurso e incidir en el combate a la escasez del líquido en las instituciones educativas, donde suele escalar la demanda y la presión sobre el servicio.

El titular de Infraestructura añadió que la dependencia lanzó un procedimiento de licitación pública para definir a la empresa que instalará 10 nuevos desayunadores escolares. Este componente del programa depende del Sistema Municipal DIF (SMDIF) y responde a la meta de garantizar alimentación digna y espacios adecuados los alumnos.

Por otro lado, la administración destaca la rehabilitación de la avenida 11 Oriente, adyacente al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENCH), como una de las obras emblemáticas del presente periodo, junto a la intervención de otras vialidades estratégicas para el acceso, la movilidad y la seguridad de la población estudiantil.

David Aysa recordó que el 80 por ciento de las aproximadamente 50 mil vialidades municipales se ubica en malas condiciones estructurales o superficiales. El déficit acumulado en pavimentación y mantenimientos viales exige, subrayó, una programación técnica de recursos, diagnósticos continuos y la canalización de recursos a las zonas de mayor rezago.