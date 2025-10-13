Será decisión del “pueblo sabio” si la transformación continúa en Cuautlancingo, dice Omar Muñoz en su primer informe

Al presentar su primer informe de gobierno, el alcalde de Cuautlancingo, Omar Muñoz Alfaro, aseguró que la transformación en el municipio es una realidad y que será decisión del “pueblo sabio” si este rumbo, continua.

Muñoz, quien sucedió en el cargo al panista Filomeno Sarmiento Torres, aseguró que el pasado no es un motivo de distracción para su gobierno, el cual, dijo, se tomó el tiempo necesario para poner en orden la administración municipal que le heredaron, no obstante, subrayó que será las instancias del Estado correspondientes las que supervisen y en su caso castiguen un presunto mal uso de los recursos públicos por parte de su antecesor.

“El pasado no es motivo de distracción, no somos un gobierno que lucre con las desgracias del pasado, no es nuestra pretensión convertirnos en la Auditoría Superior del Estado (ASE), afortunadamente hay instituciones encargadas de supervisar”, declaró Muñoz al insistir que serán las instancias correspondientes las que auditen y en su caso sancionen cualquier mal uso de los recursos públicos detectado en la gestión anterior.

Al dirigirse a los habitantes de Cuautlancingo, el munícipe destacó que las obras y acciones presentadas en su mensaje corroboran el avance tangible del municipio.

“Hoy puedo afirmar que la transformación en Cuautlancingo empieza a ser una realidad (…) En tus manos, pueblo, está el destino de Cuautlancingo, y en tu corazón está la decisión valiente de dar continuidad a la transformación que empezaste (…) la transformación continuará si el pueblo sabio así lo decide. Hagámoslo por amor a México, por amor a Puebla y por amor a Cuautlancingo”, expresó.

Muñoz sostuvo que la administración anterior condenó al municipio a marginación y rezago por prácticas históricas de corrupción e incompetencia, situación que su equipo revirtió con finanzas sanas y acciones orientadas a la recuperación social, infraestructura y servicios públicos.

Avances en seguridad, protección civil y obra pública

Durante su informe, Omar Muñoz resaltó que amplió el cuerpo de seguridad de 108 a 120 elementos y adquirió 20 nuevas patrullas, cinco motopatrullas y un radiolocalizador, además de integrar a 15 marinos en labores de prevención. En protección civil, mapeó 23 zonas de riesgo por inundaciones e invirtió 1.5 millones de pesos en un camión de bomberos y equipamiento especializado.

El alcalde también mencionó la pavimentación con concreto asfáltico de la calle Adolfo López Mateos y la rehabilitación del Complejo Deportivo “San Juan”, proyecto que requirió un presupuesto de ocho millones de pesos.

En materia de agua potable, se perforó un pozo profundo para abastecer a más de 20 mil habitantes, en particular a la comunidad de Sanctorum.

Muñoz Alfaro subrayó la estabilidad financiera del municipio, reflejada en una recaudación propia que ascendió a 254 millones de pesos durante el último año, atribuida a estrategias para optimizar el ingreso y el gasto público.

El evento contó con la asistencia de figuras políticas relevantes, entre ellas el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib y la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez.