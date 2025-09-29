Informe de resultados

Cartas a Gracia

Boletín 301. La transformación educativa avanza en los estados y se consolida para lograr bienestar y justicia social, publicado el 15 de septiembre pasado, reseñaría Gracia, las actividades realizadas por la transformación nacional”. El comunicado institucional señalaría que Elpublicado el 15 de septiembre pasado, reseñaría Gracia, las actividades realizadas por la titular del Ejecutivo federal en varias entidades de la República; eventos a los que asistiría escoltada por el jefe de la oficina educativa de la administración federal a los estados de “Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán y Estado de México [en los que se ratificaría] el compromiso del gobierno de México con la educación como eje fundamental de la. El comunicado institucional señalaría que Delgado Carrillo aseguraría “que la educación es la ruta más adecuada para construir un país con mayor equidad e inclusión [y de la misma manera, enfatizaría que el gobierno tendría] en la educación a su principal aliada para lograr bienestar y justicia social”.

El responsable del sector educativo mencionaría “que, en cada entidad, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que la educación pública, gratuita, laica y de calidad es un derecho consagrado en la Constitución y una prioridad de su administración. Señaló que los programas sociales, las becas educativas, la entrega de libros de texto gratuitos y la mejora en la infraestructura escolar son herramientas esenciales para garantizar igualdad de oportunidades en todo el país”.

Las Principales acciones por estado, referidas por el boletín, indicarían que en Puebla: “Más de 600 mil estudiantes de secundaria reciben la Beca Universal Rita Cetina”; aunque la matrícula oficial ascendería sólo a 349 062 estudiantes, de acuerdo con lo reportado por la última edición del anuario Principales cifras del Sistema Educativo Mexicano 2023-2024 y de ellos (pág. 116) 28 422 (8.21%) estarían exentos al asistir a escuelas de financiamiento privado; “300 mil [recibirían] la beca Benito Juárez”, si bien, la misma fuente y en la misma página citada, reportaría una matrícula de 294 861 estudiantes de bachillerato, menos los 43 498 (14.75%) alumnas y alumnos que asisten a particulares; restringiría el número de becas a un total de 251 363 estudiantes; “y 29,455 la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro”. El programa “La Escuela es Nuestra (LEEN)” beneficiaría a más de 4 mil planteles de educación básica (32.58%) del total, de un universo de 12 275 escuelas y 615 de un total (34.22%) de 1797, aunque habría que restar 2 452 escuelas a educación básica, 1 de cada 5 (19.99%), y 434 a media superior (24.15%), 1 de cada 4. El boletín informaría, adicionalmente, sobre la construcción de un nuevo plantel del bachillerato nacional y la ampliación de una preparatoria.

En Tlaxcala, mencionaría el comunicado, informaría sobre el fortalecimiento de las becas en todos los niveles educativos, “lo que ha permitido ampliar cobertura y evitar la deserción escolar” y reconocería que mediante el programa LEEN se mejoraría la infraestructura escolar y fomentaría la participación comunitaria. En Hidalgo, señalaría: “Más de 2 mil planteles [el 27.34% de un total de 7 313 escuelas públicas, 6 891 de básica y 422 de médica superior] han sido beneficiados por la LEEN, impactando a casi 164 mil estudiantes [27.12%]” de 604 588 alumnas y alumnos que corresponderían 519 867 a educación básica y 84 713 a media superior, aunque “más de 400 mil estudiantes reciben becas” [66.16%]. El boletín compartiría “la construcción de un nuevo plantel de Bachillerato Nacional en Tizayuca”.

En San Luis Potosí: “Más de 170 mil estudiantes reciben becas” (26.63%) de un total de 614 594 y de los que corresponderían 542 948 a básica y 71 646 a media superior. El programa “LEEN” atendería a “2,511 planteles” (31.18% del total) de los que pertenecerían 7 543 a básica y 508 a superior, “con una inversión superior a 601.9 millones de pesos” y referiría la ampliación del “CBTA No. 196 como parte del nuevo modelo de Bachillerato Nacional.

En Querétaro, la presidenta refrendaría “su respaldo al magisterio nacional y anunció la continuidad en el mejoramiento de sus condiciones laborales, esenciales para consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM)” y en Michoacán se destacaría “el papel de la NEM como modelo educativo que articula ciencia, humanismo y valores, formando ciudadanos críticos y comprometidos con su comunidad y el país”. En el Estado de México “convocaría a madres, padres y comunidades escolares a participar activamente en el fortalecimiento del sistema educativo nacional, mediante el acompañamiento de los procesos escolares”.

Del Boletín 301 de la SEP resaltaría la fotografía en la se podría apreciar la imagen de Mario Delgado y de 2 gobernadores radiantes, acompañando a la titular del Ejecutivo federal y de la misma manera, el anuncio tangencial del “reparto de libros de texto gratuito”, cuestionados desde que hicieran su aparición en el ciclo escolar 2023-2024, fundamentalmente por la ligereza de los contenidos, la carga ideológica y de género con los que fueran elaborados Gracia; del presupuesto regular mejor ni hablar y que siga corriendo a cargo de madres y padres de familia.