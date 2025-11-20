Jueves, noviembre 20, 2025
Informa SAC resultado de concursos nacionales de cuento y poesía

La SAC dio a conocer las obras ganadoras de los concursos nacionales de cuento y poesía, destacando talento literario de distintas regiones
Paula Carrizosa

La Secretaría de Arte y Cultura (SAC) publicó los resultados de los certámenes de cuento Edmundo Valadés y de Poesía Germán List Arzubide, ambos de carácter nacional, que reunió la obra de autores de distintas regiones del país.

Por medio de un breve comunicado informó que la obra La planta, autoría de Odeth Anais Saucedo Martínez, fue la ganadora en la edición 54 del concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valadés, reafirmando con ello “la vitalidad y calidad de la narrativa contemporánea”.

Mientras que en la edición 41 del premio nacional de Cuento fantástico y de ciencia ficción fue para Alicia Hernández Sánchez por su obra Mandíbulas de jade sonrientes, pues destacó “por su originalidad y solidez literaria”.

En el caso del noveno concurso nacional de poesía Germán List Arzubide, la SAC informó que otorgó el premio a la obra Veintisiempre: manual de transición, escrita por Adrián Mendieta Moctezuma, cuya propuesta se distingue “por su fuerza expresiva y profundidad temática”.

De igual forma, el décimo concurso nacional de poesía joven para estudiantes de bachillerato escolarizado Amapola Fenochio, concedió el primer lugar a Ninfas, de Roberto Quevedo Ramos; el segundo lugar a Ocelo, de Estrella Ayeleen Ramos; y el tercer lugar fue para Cenizas de la tierra, de Karla Valeria Flores Ávila, por ser “trabajos que reflejan el talento emergente de la juventud mexicana”.

