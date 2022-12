Infecciones respiratorias y el frío

El hecho de que no podamos dejar de inhalar aire para vivir, hace que las infecciones respiratorias sean el padecimiento más frecuente al que nos debamos de enfrentar. Así, el primer sitio de contacto está representado por el denominado tracto respiratorio superior, conformado por la nariz y fosas nasales, los senos paranasales, la boca, la faringe, la laringe y la tráquea.

Es de conocimiento común el que se relacione a las variaciones estacionales y los cambios de temperatura del medio ambiente con la frecuencia de infecciones; sin embargo, los mecanismos biológicos no se conocen con precisión.

En este sentido, a principios de este mes de diciembre de 2022 fue publicado un interesante artículo por la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología1 en el que se investigó el papel de unas estructuras llamadas “Vesículas Extracelulares” y unos receptores denominados “Receptores Tipo Toll 3”, que son sensores de reconocimiento vinculados estrechamente con nuestras respuestas de defensa presentes desde el nacimiento y que al identificar elementos extraños extraordinariamente pequeños como los virus, desencadenan potentes respuestas de protección que se alteran precisamente con la exposición al frío.

Partiendo de esta investigación, se pueden deducir una serie de conclusiones particularmente interesantes y sobre todo útiles, que nos pueden orientar para reducir el riesgo de enfermar en esta época en la que se encuentran confluyendo un buen número de agentes biológicos que pueden llegar a ser particularmente peligrosos como Adenovirus, Coronavirus, Metapneumovirus humano, Virus Parainfluenza, Gripe (Influenza), Virus Sincitial Respiratorio (RSV) y Rinovirus/Enterovirus.

Una creencia muy común se relaciona con el cubrir áreas corporales y así, evitar las infecciones. Esta creencia no es real, lo que explica el por qué más de un millón de rusos se bañan durante el invierno en aguas heladas de lagos, ríos y estanques de Rusia para celebrar el Bautismo de Cristo, lo que constituye una de las festividades más importantes de la Iglesia Ortodoxa, pese a las bajas temperaturas.

- Anuncio -

También se piensa que el estar bajo encierro, conviviendo con más personas en el interior de las casas hace que los virus se propaguen con más facilidad; y si bien esto representa un factor de riesgo que contribuye a que se pueda enfermar, esta investigación apunta a que inhalar aire frío constituye un mayor peligro para permitir que los virus se instalen en nuestras vías respiratorias.

Otro elemento importante de contacto está constituido por las manos, pues los agentes patógenos pueden depositarse en las mucosas por contacto directo y representar un componente de infección directo a las células del epitelio respiratorio.

- Anuncio.-

Finalmente, hasta ahora se han imaginado alternativas que estimulen el sistema inmunológico con opciones sistémicas, es decir, con elementos que puedan actuar en todo el organismo; pero con este tipo de investigaciones, pueden buscarse medios locales que refuercen la respuesta inmune nasal y así, disminuir los efectos secundarios y mejorar la función de protección, por ejemplo, con aerosoles o gotas.

El sistema inmunológico es extraordinariamente complejo y dependiente de muchos elementos que interactúan en formas dinámicas y activas; pero el grado de eficiencia obedece a un delicado equilibrio que puede romperse con elementos inimaginables. La exposición a sustancias irritantes puede hacernos vulnerables, de modo que no es recomendable recurrir a remedios que no tengan un sustento basado en investigaciones serias y puntuales. Por lo pronto, resulta lógico que antes de cubrirnos corporalmente para evitar infecciones, debemos evitar el contacto del aire frío con nuestras vías respiratorias, pero sobre todo es imprescindible buscar la salud global para que nuestras defensas innatas, es decir, aquellas con las que nacemos, se encuentren en un estado óptimo de función. Tomar vitamina C, aplicar ungüentos de mentol y alcanfor en la nariz, cubrirse exageradamente sin evitar el contacto del aire frío con la nariz y un largo etcétera tiene un efecto de protección relativo y será necesario ahondar en el conocimiento de los mecanismos de defensa que tenemos desde un punto de vista natural, para poder evitar las infecciones respiratorias que, en efecto, constituyen el problema de salud más frecuente en los seres humanos.

Referencia:

Huang D et al. Cold exposure impairs extracellular vesicle swarm–mediated nasal antiviral immunity. J Allergy Clin Immunol. 2022 Article in Press. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jaci.2022.09.037

Comentarios: [email protected]