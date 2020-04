Ineptitud y displicencia

Hace muchos años, en mi primera experiencia periodística, trabajé por un muy breve tiempo –apenas unos tres meses– para una revista del espectáculo de Televisa. He de decir que de espectáculos no sabía nada y mucho menos de la escena de México a mediados de los noventa del siglo pasado. Por si fuera poco, me había negado sistemáticamente a informarme al respecto por un particular desprecio que tenía ante las fruslerías que la televisora producía. Y, sin embargo, me vi trabajando para esa revista y me tuve que tragar mi orgullo. Mi primera entrevista fue a la actriz Silvia Pasquel y la experiencia fue agridulce. Primero que nada, el editor de la revista me inquirió con sospecha qué era lo que le iba a preguntar. Le dije que me interesaba saber qué método seguía la actriz y dónde había estudiado. Por supuesto, para él, como para los lectores de esa revista, eso era lo menos importante. Me dictó una serie de preguntas que tenía que hacer y fui a realizar la entrevista. No obstante, nada de eso importaba, pues el editor me había mandado con la consigna de conseguir una declaración flamígera: que Silvia me dijera en qué le afectaba la paternidad de su nieta. Como habrán adivinado, no tenía la más remota idea de qué me hablaba el editor y cuando me contó el “chisme”, no entendía la pertinencia de la pregunta. De hecho, me pareció sumamente baja y soez, justo aquello que despreciaba de ese tipo de periodismo.

Al final, la entrevista fluyó de manera agradable y descubrí en Silvia Pasquel a una mujer no sólo simpática, sino muy bien preparada. Pero llegó el momento de hacer la pregunta estúpida y la hice con una mezcla de vergüenza e indignación. Me miró molesta y contestó con fastidio que a ella no le afectaba lo más mínimo. No era la primera ocasión que le preguntaban eso y ya estaba visiblemente harta del tema. Regresé a la oficina para recibir el regaño del editor por no haber conseguido el chisme que él esperaba; claro, la entrevista quedó relegada a un lugar recóndito de la revista por no tener “nada interesante” y tuve una de mis primeras decepciones en la vida profesional. Las decepciones no pararon lo mismo que las malas experiencias de manera que, al poco tiempo renuncié y me dediqué a otras cosas. Confieso ese oscuro momento de mi vida no por una catarsis de ruco, sino porque la crisis del Covid–19 y las conferencias de prensa de López Gatell y su equipo me trajeron a la memoria ese episodio terrible. El asunto es que muchos de nuestros colegas, lo mismo reporteros que cubren la fuente, que conductores de noticiarios, columnistas y articulistas, están empeñados en exhibir y empalar mediáticamente al presidente pasando por encima del subsecretario, hoy vocero y principal artífice del gobierno frente a la pandemia, y sobre la información relevante que día con día se genera. No importa si López Gatell y su gente han desarrollado bien su trabajo o no; poco interesa si es una persona formada y con experiencia en estos menesteres. Lo que importa es destruir su credibilidad, hacer que pierda la paciencia ante la estulticia de reporteros que una y otra vez preguntan lo que se les acaba de decir, o que se pierdan en chismes o información falsa y perniciosa. Una de dos: o se pretende obstaculizar la información y descalificar al subsecretario, o los ineptos y mal preparados son los reporteros, conductores, columnistas y articulistas. Terribles ambos escenarios.

Ignoro si los envían como a mí a hacer las preguntas incómodas y que ellos y no sus patrones o los que los financien queden mal; ignoro si en verdad lo que falta es una auténtica formación periodística. Lo cierto es que ellos son los que quedan del asco y denotan a la par de una manifiesta ignorancia, toda la mala leche que se pueda esperar de alguien con la posibilidad de preguntar porque su profesión se lo permite. Y esta sólo es la punta del iceberg. El mundo de las redes está repleto de tonterías que son compartidas sin ton ni son por una masa inmensa de personas que dejan claro que el sistema ha triunfado, ha logrado formar millones de personas ignorantes que se tragan cualquier tontera que aparezca en Facebook, no importa si tienen en su haber licenciaturas o posgrados, ya no se forma en un pensamiento científico que nos lleve a comprobar dos y hasta tres veces lo que leemos. Como afirmó una amiga en su cuenta de Facebook hace unos días al lamentarse de la cantidad de gente que se encontró circulando en la calle, tomándose un café, paseando como si esto fuera una vacación; también por la superficialidad que se lee en la red: “Sí, los usuarios de redes sociales somos corresponsables de que la información no llegue, y sobre todo aquellos que saben que tienen un gran número de seguidores, esos que publican ‘me eché un pedo’ y a los dos minutos tienen 500 likes; esos que por sus profesiones, saben que tiene cierta influencia y credibilidad de sus contactos, y que malgastan esa capacidad de difusión en ‘pendejaditas’ solo para conseguir ‘likes’ y me ‘enrisa’”. En efecto, esa displicencia de la gente, como ella la denomina, es producto de la ignorancia con la que se vive consecuencia de un bajo o nulo consumo de información de calidad. Pero qué se puede esperar cuando la prensa está más preocupada por hacernos ver que el presidente es un irresponsable por todas las locuras que hace y no en realizar una buena labor informativa, estudiada, consciente. Se busca lucrar con la desgracia, vender notas bobas y publicidad, alimentar el morbo y la sandez y, de paso, desprestigiar la labor gubernamental en esta crisis. Mal por ese periodismo mediocre y falaz; mal por la red y sus porquerías.