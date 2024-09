INE, sin notificación para suspender elección de jueces: Taddei

Lilian Hernández Osorio

Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha sido notificado sobre la suspensión provisional que otorgó un juez de Colima para que el instituto detenga el proceso electoral de jueces que arrancó el pasado lunes.

Así lo informó la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quién añadió que cuando llegue la sentencia, los 11 consejeros tendrán que analizarla junto con el área jurídica para determinar si procede detener el proceso o lo continúan.

Al respecto, las consejeras Dania Ravel, Carla Humphrey y Claudia Zavala coincidieron en que mientras no cuenten con la sentencia, no pueden tomar una decisión, aunque sea del conocimiento público, porque deben respetar los procedimientos jurídicos, pero tampoco tomarán una decisión con base eb declaraciones de otros actores políticos, como el senador Ricardo Monreal, quién lanzó un llamado al INE para que la ignore.

Entrevistadas por separado sobre esta suspensión provisional, Taddei señaló esperarán que llegue la notificación, analizarla jurídicamente y ver cuál es lo procedente.

“No sólo soy yo, somos 11 consejeros que tendremos que asumir una postura”, afirmó.

En tanto, la consejera Dania Ravel fue enfática al señalar que tomarán una decisión con autonomía e independencia, pero deben primero analizarla.

“Estamos esperando recibir esa notificación para en su momento dar la lectura al acuerdo que determinó el juez y tomar las determinaciones conducentes. Eso implicaría también que estaríamos en una fase de una suspensión provisional, por lo tanto tendremos que rendir un informe circunstanciado para que se pueda definir con posterioridad si se va a otorgar la suspensión definitiva”

Consideró que deben revisar los términos de esa suspensión, si efectivamente está vinculando al Consejo General del INE para que no hagan ya ninguna acción y “por supuesto que todas las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales se tienen que acatar”. “Si en su caso no estuviéramos de acuerdo, pues esas pueden ser impugnadas y revisables por otra autoridad jurisdiccional, pero nosotros no podemos dejar de observar”, aclaró.

Aseveró que harán el análisis conducente a través de su área jurídica, “pero la decisión se toma aquí”.

Por su parte, Carla Humphrey comentó que hasta que sean notificados y lean la sentencia, determinarán qué tienen que hacer jurídicamente.

“En este momento no estamos notificados. Cuando lo estemos, pues tomaremos una posición jurídica al respecto. Mientras tanto, nosotros seguiremos con lo que nos manda la Constitución… Tendremos que analizar, tenemos que ver y evaluar cuál sería la ruta jurídica que seguiremos”, aseveró.

Subrayó que actuarán conforme a derecho cuando se les notifique, como lo han hecho en otros casos, como revocación de mandato y consulta popular, porque tienen que cumplir con la Constitución.