Viernes, agosto 8, 2025
INE selecciona 20 finalistas para elegir a tres consejeros del IEE en Puebla

El INE definirá a los nuevos consejeros del Instituto Electoral del Estado en octubre.
El INE definirá a los nuevos consejeros del Instituto Electoral del Estado en octubre.
Efraín Núñez

El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó la lista de 20 finalistas que competirán por integrar el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla. De este grupo se elegirá a los consejeros que suplirán a Jesús Arturo Baltazar Trujano, Sofía Marisol Martínez Gorbea y Evangelina Mendoza Corona, quienes concluyen su encargo y dejarán el puesto el próximo 2 de noviembre, fecha en que los nuevos integrantes rendirán protesta para ser responsables del próximo proceso electoral de 2027. 

De acuerdo con la convocatoria oficial, la lista de aspirantes seleccionados incluye a: Edith Aranzasu Abad Bazán, Andrea Berenice Castro Hinojosa, Christian Mariana Ceballos Garduño, Maribel Cortez Blanca, Mónica Elena Eden Wynter Gutiérrez de Velasco, Teresa Jacqueline Pérez Torres, María Guadalupe Pérez y Sánchez, Sarahi Ríos Casas, Carolina Suárez Morán y Sandra Timal López.  

En la lista también figuran Víctor Antonio Carrera Montalvo, Juan Manuel Crisanto Campos, Celso Flores Morales, Raúl Manuel Flores Rodríguez, Roberto Carlos Leal García, Waldo López Waldo, Cristian Medina Vázquez, Carlos Alberto Montero Catalán, Joel Rojas Durán, Héctor Tello Hernández y Christian Toledo Agüis. 

El proceso establece que el 16 de agosto los finalistas se someterán a una prueba de competencia gerencial; sus ensayos creados para esta etapa también serán revisados por los integrantes del INE. Los resultados de ambas evaluaciones serán publicados el 26 de agosto, y a partir de esa fecha se desarrollarán entrevistas individuales. El 1 de octubre se dará a conocer la decisión final, y los tres seleccionados rendirán protesta oficialmente en noviembre. 

El INE enfatizó que la selección se realiza bajo estrictos mecanismos de evaluación, buscando fortalecer la autonomía e imparcialidad del organismo electoral local, fundamental en la organización y supervisión de los próximos comicios de 2027 en el estado de Puebla. 

Cabe recordar que Evangelina Mendoza fue designada como consejera del IEE en 2018 por un periodo de siete años que concluye en noviembre.  

Antes de asumir el cargo fue asistente del exconsejero Juan Pablo Mirón Thomé, cercano al exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, por lo que a ella también se le vinculó cercana a ese grupo político.   

En 2022, la ciudadana Elisa Morales Santiago promovió un procedimiento en contra de la consejera electoral por supuestamente dobletear en su cargo y como funcionaria estatal adscrita a la Secretaría de Gobernación.  

Jesús Arturo Baltazar Trujano y Sofía Marisol Martínez Gorbea también fueron designados por el Consejo General del INE como consejeros del órgano electoral local.  

