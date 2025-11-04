INE prevé nombrar consejera vacante en el IEE Puebla antes de septiembre de 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) designará antes de septiembre de 2026 a la nueva titular de la consejería vacante en el Instituto Electoral del Estado (IEE) Puebla, informó la consejera presidenta Blanca Yassahara Cruz García. El cargo quedó pendiente tras la reciente incorporación de nuevos integrantes en el Consejo General del organismo local.

Cruz García detalló que aún no existe fecha precisa para la publicación de la convocatoria, pero puntualizó que el procedimiento exige al menos tres meses de evaluación, lo que podría determinar los tiempos del relevo. La funcionaria señaló la importancia de contar con la totalidad de consejeros para garantizar la estabilidad y legitimidad de los próximos procesos comiciales.

Este lunes asumieron formalmente sus puestos Christian Mariana Ceballos Garduño y Héctor Tello Hernández como consejeros del órgano electoral estatal. Ambos realizarán su primera elección en 2027, año en que se celebrarán comicios para la renovación de las presidencias municipales, el Congreso local y diversos jueces del Poder Judicial.

Durante la toma de protesta, los nuevos consejeros destacaron como prioridad consolidar una organización electoral impecable y aportar sus capacidades y conocimientos para fortalecer el proceso democrático. “Nuestro objetivo es organizar de manera impecable las próximas elecciones, sumando nuestras capacidades, conocimientos y experiencia para materializarlo”, expresaron como parte de su mensaje inicial.

Por su parte, Alfonso Bermúdez Ruiz, representante de Morena, enfatizó que los nuevos integrantes se suman a un IEE renovado, tras lo que calificó como un periodo de retrocesos y tensiones vivido durante el morenovallismo. En tanto, Christian Hernández Arellano, representante de Movimiento Ciudadano, subrayó la necesidad de que autoridades estatales garanticen condiciones de seguridad y estabilidad, haciendo referencia al homicidio del exedil de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, en el contexto electoral nacional, y exhortó a evitar hechos de violencia política en Puebla.

Por su parte los nuevos consejeros Christian Mariana Ceballos y Héctor Tello rechazaron ser el resultado de cuotas políticas, como cuestionaron algunos integrantes del Consejo General del INE, sino que fueron electos por su trayectoria y experiencia en el ámbito electoral.

Los nuevos consejeros fueron nombrados ante la salida de Jesús Arturo Baltazar Trujano, Sofía Marisol Martínez Gorbea y Evangelina Mendoza Corona.

En abril de 2022, la ciudadana Elisa Morales Santiago solicitó al Instituto Nacional Electoral la remoción de la entonces consejera Evangelina Mendoza Corona, al acusar que trabajaba en el gobierno de Puebla.

La inconforme aseguró que Mendoza aparecía adscrita a la oficina de la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, de acuerdo con información que transparentó el INE en su página de internet.