Por alza en fertilizantes se prevé desabasto de maíz en Puebla; la tonelada del grano llegaría a 11 mil pesos: industriales de la masa

Hasta 200 por ciento aumentaron los precios de fertilizantes, razón por la cual varios productores decidieron no cultivar maíz este año, lo que generará desabasto y encarecimiento del grano, previó Ismael Ávila Briteño, presidente general de la Cámara Industrial de la Masa y la Tortilla en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

En entrevista con La Jornada de Oriente, el dirigente comentó que mientras en 2021 dichos productos para nutrir los suelos rondaban en 10 mil pesos por tonelada, en este 2022 han llegado hasta los 30 mil pesos, por lo que se eleva la inversión, inaccesible para muchos, y reduce o elimina el margen de ganancia.

Como consecuencia, se prevé que haya menor disponibilidad del maíz y el poco que quede, inevitablemente se elevará, añadió el industrial.

- Anuncio -

“Aunque el gobierno ya liberó unos ciertos fertilizantes, pues la verdad es que ya pasó la temporada de siembra, los campesinos no sembraron en mayo el maíz que se necesitaba porque no les era conveniente… obviamente dicen no voy a comprar mi fertilizante ni urea porque no me va a ser redituable al momento de vender… Estamos viendo que va a haber un desabastecimiento del maíz en este año y es que recordemos que el maíz no nada más es para la tortilla, también se ocupa para los cochinos y las reses, los gallos”.

Vaticinó que la tonelada del mismo llegaría a los 11 mil pesos, lo que pudiera acarrear al consumidor final alza en el precio de la tortilla, de entre uno y dos pesos.

Recordó que de enero a la fecha el grano tipo Sinaloa ha encarecido en alrededor de 14 por ciento, pasando de los 8 mil 200 pesos a inicio de 2022 a 9 mil 350 pesos actualmente.

Asimismo, los fletes les han incrementado 25 por ciento, pues anteriormente les cobraban 800 pesos por tonelada y ahora son mil pesos.

Para evitar quedarse sin su principal insumo, la Cámara que encabeza se encuentra en pláticas con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a fin de tener un precio de garantía y que el incremento en el maíz no afecte más los consumidores, como ya ocurre, pues refirió que el año pasado fueron tres aumentos a la tortilla y en el presente se ha aplicado uno.

“Ahorita vamos aguantando los golpes porque no hemos subido tanto la tortilla porque al final los afectados somos nosotros. Desgraciadamente el gobierno como que nos culpa a nosotros, cuando nosotros simplemente hacemos un ajuste a lo que hay”.

Ismael Ávila agregó que las tortillerías están vendiendo hasta 50 por ciento menos de lo que anteriormente lograban colocar, ya que dijo la gente sigue gastando lo mismo, pero por el alza se llevan menos producto

En ese contexto, refirió que por los aumentos registrados en gas, electricidad y el maíz, alrededor de ocho tortillerías cerraron definitivamente; eran establecimientos que surgieron en los primeros dos años de la epidemia de Covid–19.