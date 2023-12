Industria y capitalismo homogeneizan el consumo, señalan en el Seminario Cocinas en México

En el Seminario Cocinas en México 2023 se abordan diversos temas, todos concernientes a las maneras de comer, los modos de obtener los alimentos, las tradiciones que hay en torno a ellos, y la historia que hay detrás de este acto vital de la humanidad.

Uno de esos temas abordados como parte de este seminario nacional y virtual que revisa las particularidades de cada región y costumbre, ha sido la forma en cómo la industria alimentaria mundial aprovecha la búsqueda de una respuesta inmediata a las necesidades alimenticias de las personas, para posicionar sus productos y homogeneizar el consumo.

De paso, en la última sesión del seminario que en 2023 se denominó Procesos biosociales, históricos y de reproducción cultural, también se dialogó sobre la forma en que el capitalismo digital ha contribuido a saturar el cerebro de esas imágenes y generar un gusto por dichos insumos, sin tomar en cuenta si son saludables o no.

Organizado por la Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y su Coordinación Nacional de Antropología, el seminario virtual es coordinado académicamente por las investigadoras del INAH, Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán.

Al dictar la conferencia ¿Tecnología y alimentación?, Edith Yesenia Peña señaló que el sistema agrícola mexicano vive una gran tensión entre los conocimientos tradicionales en la producción de alimentos y la agroindustria.

Ello, abundó la especialista, porque por un lado los campesinos han acelerado cambios en su modo de producción para satisfacer las demandas del contexto capitalista, y por el otro, resisten con las formas de siembra aprendida de sus antepasados.

En tanto, Lilia Hernández Albarrán refirió que ciertas personas en el mundo son las tienen el control de los medios de producción y tecnologías, mientras que la mayoría proporciona su fuerza de trabajo y consumo.

El capitalismo, dijo la investigadora, se transformó, hacia 1970, en globalización y neoliberalismo, con énfasis en generar servicios y privatización tanto en salud como alimentación, aspectos que antes eran un derecho.

“Hoy el transhumanismo, cuya premisa se basa en el uso de la ciencia y la tecnología para alcanzar la excelencia evolutiva humana, está rompiendo con los límites biológicos y desmaterializando el cuerpo”, aclaró.

Por su parte, la antropóloga del Grupo ETC -dedicado a la conservación de la diversidad ecológica y cultural- Verónica Villa Arias, al dictar la charla Capitalismo digital y agricultura, expuso que, la epidemia causada por el Covid-19 evidenció fallas catastróficas en la producción de alimentos.

Lo anterior, dijo, llevó a los capitalistas a referir que “el sistema alimentario estaba roto” y, por tanto, era necesario recurrir a la agricultura industrial; sin embargo, la tecnología aplicada al campo no se desarrolla equiparablemente en todo el mundo.

“La digitalización empobrece las habilidades de las personas rurales; además, provoca monocultivos por el uso de maquinarias e inteligencia artificial para la plantación y cosecha. A pesar de que los mecanismos que detectan la maduración de los frutos aún siguen en prueba, ya hay empresas en competencia por ver quién robotiza el trabajo agrícola”, expuso.

Verónica Villa ahondó que otro aspecto importante son las plataformas agrodigitales, donde la empresa obliga al agricultor a compartir sus procesos de siembra y a comprar los productos que ella ofrece como semillas, maquinaria y fertilizantes.

Dicha situación, consideró, ha motivado el interés de varios inversionistas capitalistas del mundo, ya que opera de manera legítima.

“Lo que hace el mercado capitalista con las plataformas agrodigitales es recolectar datos de los agricultores para beneficiarse. La industria digital trata a la agricultura, la naturaleza y la alimentación como cualquier otra fuente de ganancia, sin importarle el derecho a la alimentación, la hambruna o la destrucción de ecosistemas”, acotó.

La experta concluyó que la comida que alimenta a la mayoría de la gente no viene de las grandes empresas, sino de redes marginadas del mercado mundial o de la industria, pero esa agricultura no recibe los beneficios de las nuevas tecnologías, ya que hay comunidades que no cuentan con luz, agua potable, fertilizantes o plaguicidas, pero aun así producen el alimento.

También como parte del Seminario permanente de cocinas este 2023 se llevó a cabo la novena edición del Encuentro internacional que permitió abrir una reflexión teórica y un intercambio de experiencias prácticas con respecto al patrimonio inmaterial que representa la cocina.

En este foro, que también fue virtual, se propuso como un espacio de reflexión y diálogo sobre la diversidad y riqueza de las culturas alimentarias del país y del mundo, reuniendo a investigadores nacionales e internacionales, gobierno, sociedad civil, cocineros y público interesado.

Destaca que en 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) declaró a la gastronomía mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Por tanto, seminario y encuentro cumplen con una de las responsabilidades que tiene el gobierno mexicano: el difundir y visibilizar los sistemas culturales que sustentan los platillos del país, a la par de poner en valor la manifestación cultural de la que son dueñas las comunidades.

Asimismo, este espacio múltiple de reflexión, estudio, divulgación, degustación e intercambio, gira en torno a uno de los sistemas más complejos de las culturas del mundo: la comida, el alimento y arte culinarios, pues alrededor de ellos se crea identidad, se socializa, se aprende, consume y disfruta.

De paso, el encuentro se realiza entre quienes hacen y reproducen la cultura culinaria, así como entre quienes documentan y dan a conocer estos procesos. A la par, es un puente entre la academia y la sociedad, entre el quehacer de las instituciones y la sociedad que lo contiene, lo que da propósito y sentido a las primeras.