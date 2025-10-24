Jueves, octubre 23, 2025
Industria textil de Tehuacán a la espera de reglas claras en el T-MEC para exportar

20 Industrias poblanas pausaron exportaciones a Estados Unidos informó la Canaive

Industria textil de Tehuacán busca reactivar exportaciones a EU y revisan el T-MEC ante los aranceles de Trump
Industria textil de Tehuacán busca reactivar exportaciones a EU y revisan el T-MEC ante los aranceles de Trump
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. La industria textil en Tehuacán espera retomar la exportación, para lo cual el sector prepara una revisión sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para definir cuáles son las mejores opciones debido a los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, explicó Roberto Chávez, presidente de la Cámara de la Industria del Vestido (Canaive) delegación Puebla-Tlaxcala.

De acuerdo con el líder de los industriales, en todo el estado son 20 empresas las que suspendieron las exportaciones hacia Estados Unidos, debido a que no hay reglas claras desde ese país; solo dos continúan enviando sus productos, pero se desconoce bajo qué condiciones lo hacen y las dificultades que estén enfrentando.

Consulta: 15 mil empleos se han perdido en la industria textil en Tehuacán en lo que va del año

Roberto Chávez expresó que de México casi 85 por ciento de las exportaciones se van a Estados Unidos, motivo por el cual se deben marcar bien las normas para que así los industriales de la manufactura textil puedan trabajar con reglas parejas.

Explicó que, a pesar de tener en pausa las exportaciones, esto no ha afectado gravemente a la industria del vestido poblano, ya que con el mercado local se ha ido logrando colocar la producción, además de incursionar en plataformas digitales que, aun siendo de origen extranjero, ya se abren para productos mexicanos.

México, recordó, es también el país de mayor manufactura de los productores de la Unión Americana, siendo de gran importancia esa codependencia productiva entre ambos países, por lo cual difícilmente se podrá dejar de lado la actividad de exportación.

Confió en que a más tardar el próximo año se logre retomar la actividad de exportación hacia Estados Unidos, cuyos industriales ya no solo buscan la maquila de sus prendas, sino paquetes completos que incluyen los insumos.

En este momento, dijo, ya hay industriales estadounidenses que iniciaron acercamiento con empresas poblanas para establecer acuerdos, por lo cual solo se espera que se definan los temas del T-MEC para así trabajar de común acuerdo y de modo que el beneficio sea mutuo, expuso el presidente del sector.

Puedes leer: Industria textil de Puebla pierde 38% de producción por contrabando chino, reporta Citex

