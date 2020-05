Contagios por Covid-19 podrían salirse de control si regresa la industria automotriz el 18 de mayo: LMBH

Los contagios por Covid-19 podrían salirse de control si regresa a actividades normales la industria automotriz el próximo 18 de mayo como lo anunció el gobierno federal, advirtió el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de medios el mandatario afirmó que aún no cuenta con todos los elementos para evaluar las medidas de regreso a la normalidad anunciadas este miércoles por el gobierno federal.

No obstante sostuvo que con el regreso de la industria automotriz también existe el riesgo de que se rompan y no sean aplicables las medidas implementadas por su gobierno para contener la pandemia como el Hoy no circula y el uso de cubreboca.

“Poner en marcha la industria automotriz el 18 de mayo acaba con todas las medidas –de sana distancia–. Es la incorporación de 15 mil trabajadores de Volkswagen, 7 mil de Audi y otros 15 mil trabajadores de las industrias proveedoras de autopartes y todo este movimiento requerirá de servicios”.

Manifestó que este regreso se da en el momento más crítico de la pandemia por el aumento de la cresta de contagios.

“Siempre opinaré a favor de la salud y la vida de los poblanos. Siempre habrá una enorme presión del sector productivo poblano para incorporarse a sus actividades. El repunte de contagios puede llegar a ser muy alto y salirse de control, lo digo como un asunto de probabilidad”.

No obstante, acotó que al gobierno del estado le faltan muchos elementos para tener una posición respecto a lo planeado por la federación.