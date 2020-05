No hay condiciones para el regreso de la industria automotriz el 1 de junio: Barbosa

En este momento no hay condiciones para el regreso de la industria automotriz el próximo 1 de junio, subrayó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario poblano expuso que tendría una opinión diferente si al 31 de mayo ya se aplanó la curva de contagios en la entidad y hay condiciones de volver a crear una convivencia social.

“Hoy no hay condiciones. Estamos en el peor momento de la pandemia y estamos crecientes en esta horrible realidad. Hoy no hay ninguna condición. Por lo que a mis atribuciones corresponda esto no va a ocurrir”, advirtió.