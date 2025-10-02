Indígenas y afrodescendientes de Puebla podrán desarrollar proyectos de cine

Acompañamiento de una persona especializada que oriente al proyecto, espacios de aprendizaje audiovisual durante el año de vigencia del estímulo, participación en la Residencia audiovisual ECAMC para fortalecer procesos creativos y técnicos del proyecto, y un recurso económico aplicable a sus proyectos cinematográficos o audiovisuales.

Esos, son los cuatro apoyos que recibirán las personas indígenas o afrodescendientes de todo el país, incluidos aquellos que sean residentes en Puebla, que atiendan la convocatoria del Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, conocida por sus siglas como ECAMC.

Publicada por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), la octava emisión de la convocatoria, cuyo cierre es el 7 de noviembre, el ECAMC se fortalece como una oportunidad para talentos emergentes y la creación audiovisual con trayectoria.

Lo anterior, se indica, al impulsar la diversidad de historias y voces en el cine mexicano, al tiempo en que se avanza en el objetivo de descentralizar los apoyos, la formación y la producción audiovisual en el país.

Para la presente edición, la convocatoria tendrá algunos cambios. Por ejemplo, se incentivará la etapa inicial de la obra, y se tendrá la posibilidad de solicitar apoyos económicos mayores en comparación con emisiones previas.

Las personas que postulen deben ser indígenas o afrodescendientes por autoadscripción, originarias de México o Centroamérica.

Quienes resulten seleccionadas, además de obtener un estímulo económico, recibirán asesorías, talleres y acompañamiento a sus proyectos durante un año.

Además, asistirán a la Residencia ECAMC, un espacio que se dedica a la formación e intercambio de experiencias, en que se reunirán las y los beneficiarios del estímulo y personas expertas de la industria cinematográfica.

Las bases ya se pueden consultar en el portal: imcine.gob.mx