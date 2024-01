Indígena de Zoquitlán contratado para trabajar en Mexicali aparece asesinado en Sonora

Un indígena oriundo de Zoquitlán que fue contratado por una empresa de Baja California para la cosecha de espárragos, desapareció desde el pasado 17 de enero pero su cadáver fue hallado ayer en Sonora. Trascendió que los peritajes de la fiscalía de esta última entidad norteña presumen que fue víctima de un accidente vial, pero la compañía que lo enganchó no ha dado una versión de lo que sucedió.

Los familiares de la víctima, Epifanio Sanchez Montalvo, quien tenía 37 años de edad y era integrante de una familia mazateca, que hablan con dificultad el español, están siendo asistidos por un traductor. Ayer los deudos estaban buscando el apoyo del gobierno estatal para trasladar los restos del agricultor a su tierra natal.

Según lo contado por los dolientes, la empresa Quintana, comercializadora de productos como espárrago, col, ajo y cebolla, se llevó a varios labriegos del ejido Lázaro Cárdenas a trabajar al rancho Los Joseses, domiciliado en el lote número 14 del paraje Quintana Roo, en Mexicali, Baja California.

El grupo partió el miércoles de la semana pasada a las 2 horas, pero luego se perdió el paradero de Epifanio Sanchez Montalvo.

La desaparición del campesino zoquiteca fue alertada de esta forma por uno de sus consanguíneos, quien acompañó con una foto del ausente su mensaje de auxilio:

“El es mi hermano, se llama Epifanio Sanchez Montalvo, originario de Zoquitlán, Puebla. Desapareció el día miércoles 17 de enero del 2024 en Rancho Los Joseses, vino a la cosecha de espárragos y hasta ahorita no se sabe su paradero. “xfavor” (sic) si lo llegaran a reconocer xfavor (sic) de comunicarse al numero 6861051702 sólo por WhatsApp, ya que no tengo señal en donde me encuentro. hoy x mi mañana x ustedes igual se pueden comunicar con Andres Gutierres. mejor conocido como Chito, o con don Jaime Gonzales se los agradecería x siempre”.

Los parientes de Epifanio Sánchez Montalvo pudieron acudir hasta ayer a la agencia del Ministerio Público ubicada en el Centro Integral de Servicios de Tehuacán, para tramitar la denuncia correspondiente, pero ahí el Representante Social les dijo que deberían trasladarse hasta Mexicali, lo cual estaba a todas luces fuera de sus posibilidades económicas.

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas (Conapa), intervino en el asunto y solicitó que el caso fuera tomado por la Fiscalía Especializada en Investigación de Desapariciones, pero la dependencia ni siquiera pudo entrar en acción, porque los hermanos de Epifanio se comunicaron para decirles que la Fiscalía de Sonora había localizado en San Luis Río Colorado, los despojos del ejidatario.

La investigación iniciada por el Ministerio Público sonorense es por homicidio imprudencial por accidente vial. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había explicado a sus familiares por qué un hombre que fue contratado para trabajar en Mexicali, Baja California, fue hallado finado en Sonora.