En 23 años, creció 93% la proporción de vehículos por cada mil habitantes en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala: Conapo

El índice de motorización en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala alcanzó los 318.3 vehículos por cada mil habitantes en 2023, prácticamente el doble del nivel registrado en el año 2000, cuando la cifra era de 164.6, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Dicha región, donde el crecimiento fue de 93.4 por ciento se sitúa en la posición 79 de 92 zonas nacionales evaluadas. La segunda área metropolitana en importancia, San Martín Texmelucan, subió de 111.4 a 128.2 autos por mil habitantes, equivalente a un avance de sólo 15.1 por ciento, lo que la coloca en el lugar 91 en el país.

El fenómeno de la motorización acelerada no es exclusivo de Puebla, pero trae consigo retos urbanos graves.

El propio Conapo señala que la cantidad de vehículos que circulan puede llegar a tener repercusiones importantes que impactan directamente en la calidad de vida de los habitantes, como lo son la intensidad y velocidad del tráfico, los niveles de contaminación, la suficiencia del transporte público y privado, el gasto en creación y mantenimiento de vías, y los tiempos de traslado, sobre todo en municipios o alcaldías de carácter mayoritariamente urbano.

Este incremento acelerado en la relación autos-habitantes se refleja con fuerza en los municipios conurbados. En San Andrés Cholula, hay 402.3 vehículos por cada mil habitantes, colocándose como el municipio con mayor índice de motorización.

Tuvo crecimiento de 164,9 por ciento respecto a 2025; por lo que de 12 mil 478 vehículos registrados en ese año pasado a 67 mil 678 en 2023, mientras que su población pasó de 82 mil 171 personas a 168 mil 209.

En segundo lugar está San Gregorio Atzompa, con 365.2 vehículos por cada mil habitantes, mientras que en 2005 eran 228.7; la cantidad de unidades pasó de mil 644 a 3743 y los pobladores, de 7 mil 186 a 10 mil 427.

Puebla capital, cuenta con índice de motorización de 323.4 y migró de 386 mil 584 vehículos en 2005 a 578 mil 236 en 2023; mientras que los habitantes eran 1 millón 541 mil y llegaron a 1 millón 787 mil 582.

En contraste, municipios rurales o de sierra como Eloxochitlán, San Sebastián Tlacotepec, San Felipe Tepatlán y Chichiquila reportan menos de 10 autos por cada mil habitantes.