Domingo, agosto 24, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

En 23 años, creció 93% la proporción de vehículos por cada mil habitantes en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala: Conapo

Parque automotor denso en vialidades de la ciudad de Puebla. Foto. Es Imagen
Parque automotor denso en vialidades de la ciudad de Puebla. Foto. Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

El índice de motorización en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala alcanzó los 318.3 vehículos por cada mil habitantes en 2023, prácticamente el doble del nivel registrado en el año 2000, cuando la cifra era de 164.6, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Dicha región, donde el crecimiento fue de 93.4 por ciento se sitúa en la posición 79 de 92 zonas nacionales evaluadas. La segunda área metropolitana en importancia, San Martín Texmelucan, subió de 111.4 a 128.2 autos por mil habitantes, equivalente a un avance de sólo 15.1 por ciento, lo que la coloca en el lugar 91 en el país.

El fenómeno de la motorización acelerada no es exclusivo de Puebla, pero trae consigo retos urbanos graves. 

El propio Conapo señala que la cantidad de vehículos que circulan puede llegar a tener repercusiones importantes que impactan directamente en la calidad de vida de los habitantes, como lo son la intensidad y velocidad del tráfico, los niveles de contaminación, la suficiencia del transporte público y privado, el gasto en creación y mantenimiento de vías, y los tiempos de traslado, sobre todo en municipios o alcaldías de carácter mayoritariamente urbano.

Este incremento acelerado en la relación autos-habitantes se refleja con fuerza en los municipios conurbados. En San Andrés Cholula, hay 402.3 vehículos por cada mil habitantes, colocándose como el municipio con mayor índice de motorización.

Tuvo crecimiento de 164,9 por ciento respecto a 2025; por lo que de 12 mil 478 vehículos registrados en ese año pasado a 67 mil 678 en 2023, mientras que su población pasó de 82 mil 171 personas a 168 mil 209.

En segundo lugar está San Gregorio Atzompa, con 365.2 vehículos por cada mil habitantes, mientras que en 2005 eran 228.7; la cantidad de unidades pasó de mil 644 a 3743 y los pobladores, de 7 mil 186 a 10 mil 427.

Puebla capital, cuenta con índice de motorización de 323.4 y migró de 386 mil 584 vehículos en 2005 a 578 mil 236 en 2023; mientras que los habitantes eran 1 millón 541 mil y llegaron a 1 millón 787 mil 582.

 En contraste, municipios rurales o de sierra como Eloxochitlán, San Sebastián Tlacotepec, San Felipe Tepatlán y Chichiquila reportan menos de 10 autos por cada mil habitantes.

Temas

Más noticias

Nacional

Dan 298 años de cárcel a uno de los asesinos del hijo de Javier Sicilia

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. A casi 15 años de los hechos, un juez federal dictó 293 años de prisión contra José...
Nacional

Arístides Guerrero, ministro electo de la SCJN, se recupera tras accidente

La Jornada -
Ciudad de México. Tras el accidente automovilístico del viernes por la noche, el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:34

Construcción avanza sin freno en un segundo predio de Covadonga pese a denuncias por supuesta invasión de paracaidistas

Patricia Méndez -
A ritmo acelerado avanzan las obras en un segundo predio de aproximadamente tres hectáreas en la zona de la exfábrica La Covadonga, donde supuestos...
00:01:33

Trabajadores de Sesé impulsan conformación de sindicato por opacidad de FROC-Conlabor

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Trabajadores de Sesé, empresa  proveedora de logística para Volkswagen de México en Puebla, decidieron desafiar la actual representación sindical encabezada por el Sindicato Vicente...
00:00:51

Encuentran cadáver en inmediaciones del mercado 5 de Mayo; es el tercer hallazgo en la zona

Isaí Pérez Guarneros -
La mañana de este domingo fue localizado un cuerpo sin vida dentro de un tambo de plástico azul en la 18 Poniente, en pleno...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025