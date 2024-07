Índice de ciudades sostenibles

Daniel Santin Barroeta, asesor en materia de ciberseguridad, me enviaría el Índice de Ciudades y Estados Sostenibles ([https://ics.lnpp.mx)/]https://ics.lnpp.mx) Gracia; estudio que mediría el “avance de las zonas metropolitanas de México hacia el cumplimiento de los ODS [Objetivos del Desarrollo Sostenible]” y que se publicaría bajo el auspicio de la Fundación NovaGob México, organización que “colabora con CITIBANAMEX, IMCO y el Centro Mario Molina (CMM) en la elaboración de estos índices”. Cada entidad, tendría una carátula en la que se indicaría la ciudad que se consultase y, en ella, se describiría el índice general, la posición general, la población total de la entidad y, adicionalmente, un “semáforo de control y lugar nacional” de cada uno de los ODS. Puebla obtendría, de acuerdo a la publicación, un índice general de 51.77%; ocuparía la posición 24/32; contaría en 2023 con 6 907 421 habitantes y ocuparía el sitio 5 en población; el 10 en cuanto al PIB general y el 28 en cuanto al PIB per cápita.

El Objetivo 1 Fin de la pobreza y en el que Puebla estaría lejos de cumplir la meta, la entidad sería calificada por el semáforo con un color mostaza y en la posición número 29, a tres del último lugar y LEJOS de cumplir la meta establecida; en tanto que el Objetivo 2 Hambre cero Puebla tendría una mala participación, LEJOS de cumplir con la meta prevista y aun así obtendría la posición 27 y un color de semáforo mostaza; en el Objetivo 3 Salud y bienestar, ocuparía la posición nº. 25 que ubicaría a la entidad MUY LEJOS (color rojo) de cumplir la meta; en el Objetivo 4 Educación de calidad ocuparía la posición nacional 23 y estaría pintada de amarillo, color que calificaría su desempeño como REGULAR y que también obtendría en el Objetivo Igualdad de Género en el que ocuparía la pn.21 y logros serían tasados como REGULAR. Puebla obtendría una excelente posición nacional (la número 2) y el calificativo de CERCA (color verde pálido) en el Objetivo 6 Agua limpia y saneamiento. Ocuparía la pn.7 en el Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante, en el que sería tazado como REGULAR (color amarillo) ocupando la pn.27; en el Objetivo 8 trabajo Decente y crecimiento económico, se situaría en la pn.26 y estaría pintado con el color mostaza (LEJOS de llegar a la meta), y aunque mejoraría 2 posiciones, ocuparía la nº 24 y detentaría el color amarillo (REGULAR) en el Objetivo 9 Industria, innovación e infraestructura; no obstante, la publicación situaría a Puebla en la pn. 3 -la mejor nacional- en el Objetivo Reducción de las desigualdades y por el que le correspondería el color verde fuerte (META LOGRADA); la entidad se situaría en la pn.24, en el Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles, razón por el que el semáforo le asignaría el color amarillo (REGULAR). El Objetivo 12 Producción y consumo responsable, situaría a la entidad en la posición nacional 9 y le endilgaría el color amarillo (REGULAR); en tanto que el Objetivo 13 Acción por el agua, le ubicaría en la posición nacional 27 y una calificación en el semáforo de LEJOS (color mostaza); el Objetivo 14 Vida submarina no aplica para la entidad, en tanto que el Objetivo 15 Vida de ecosistemas terrestres, le daría la posición número 9 y un color mostaza, LEJOS de lograr las metas; y aunque el Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas ubicaría al estado en la posición 21 y el semáforo lo calificaría como CERCA (color verde pálido) al cumplimiento. El Objetivo 17 Alianzas para lograr los objetivos, también sería benévolo con Puebla, puesto que ubicaría a la entidad en la posición 16 y el semáforo señalaría que estaría CERCA del cumplimiento de las metas.

Ya se habría comentado Gracia que en el Objetivo 4, Educación de calidad, la entidad de Zaragoza -y que no es Coahuila- ocuparía la posición nacional 23 y estaría pintada de amarillo; color que calificaría su desempeño como REGULAR resultado del seguimiento de los indicadores, valor y semáforo, los que se transcribirían casi de manera literal: Tasa neta de cobertura en secundaria (porcentaje), 2022, valor 80.7, semáforo color mostaza (LEJOS). Tasa neta de cobertura en primaria (porcentaje) 2022, valor 97.5, semáforo color amarillo (REGULAR). Tasa neta de cobertura en preescolar (porcentaje), 2022, valor 76.5, semáforo color amarillo (REGULAR). Cobertura en educación superior (porcentaje), 2022, valor 52.7, semáforo color amarillo (REGULAR). Promedio de escolaridad de la población de 25 años y más (años), 2022, valor 8.9, semáforo color amarillo (REGULAR). Tasa neta de cobertura en educación media superior (porcentaje), 2022, valor 62.5, semáforo color mostaza (LEJOS). Mujeres que estudian (porcentaje) 2022, valor 89.3, semáforo color amarillo (REGULAR). Razón del grado promedio de escolaridad entre mujeres y hombres (razón), 2020, valor 0.97, semáforo color amarillo (REGULAR). Tasa de alfabetización (porcentaje) 2020, valor 92.9, semáforo color amarillo (REGULAR). Número de profesores (docentes por cada mil alumnos), 2022, valor 45.8, semáforo color mostaza (LEJOS).

Los resultados que obtendría Puebla en el Índice de Ciudades y Estados Sostenibles, al medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, abrirían para la próxima administración federal, un nicho de oportunidad que le permitiría brillar y tomar distancia del gobierno que concluye el lunes 30 de septiembre del 2024. El semáforo de control por el que se mediría el cumplimiento de las metas pactadas evidenciaría que solo el Objetivo 10 obtendría el calificativo de META LOGRADA; en tanto que tres Objetivos (6, 16 y 17) se encontrarían CERCA; 6 obtendrían el calificativo de REGULAR, entre ellos el Objetivo 4 Educación de calidad; 5 estarían LEJOS del cumplimiento de las metas y 1 se encontraría MUY LEJOS. El Objetivo 4 por su parte, estaría integrada por 10 indicadores y de los que 3 serían calificados LEJOS y 7 como REGULAR, Gracia. Los datos están publicados y como siempre la información permitiría emitir juicios críticos y razonados. Juzguen por ustedes mismos