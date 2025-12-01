Puebla está en el lugar 28 del país en Inclusión Financiera: Banamex

Puebla lleva ocho años sin mejorar posiciones en el Índice Banamex de Inclusión Financiera, y entre 2017 y 2024 se ha ubicado de forma recurrente en el tramo final de la clasificación nacional. En ese periodo, la entidad pasó del lugar 25 al 28 entre las 32 entidades federativas, lo que confirma un estancamiento en materia de acceso y uso de servicios bancarios formales.

De acuerdo con los datos, Puebla ocupó el sitio 25 en 2017, 2018 y 2019, pero en 2020 descendió al lugar 27 y en 2021 cayó al 28, lo que evidencia un deterioro sostenido en su desempeño. Para 2022 y 2023 retomó el puesto 27, sin que ello representara una mejora sustantiva, y en 2024 volvió a bajar al lugar 28, donde se mantiene en el grupo de rezago.

El Índice Banamex de Inclusión Financiera evalúa la posición de cada estado a partir de variables que miden la disponibilidad, el acceso y el uso de productos y servicios financieros formales. Entre los componentes considerados se encuentran la presencia de sucursales, cajeros automáticos, corresponsales bancarios y puntos de acceso por cada mil habitantes, así como la tenencia de cuentas de depósito, tarjetas y créditos por persona adulta.

También se incorporan indicadores de uso, como el número de transacciones realizadas en terminales punto de venta (TPV), operaciones en cajeros automáticos y movimientos en banca electrónica y móvil, lo que permite distinguir entre simples aperturas de productos y un uso efectivo y recurrente del sistema.

Con base en estos parámetros, el índice clasifica a las entidades en niveles de inclusión financiera “muy alta”, “alta”, “media”, “baja” y “muy baja”, según su comportamiento relativo frente al resto del país. En el caso de Puebla, el resultado acumulado la coloca junto con Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas en el segmento de inclusión financiera “muy baja”, lo que implica rezagos tanto en infraestructura como en penetración y uso de servicios.

En el extremo opuesto se encuentra la Ciudad de México, que se ha mantenido en el primer lugar del índice entre 2017 y 2024, con los niveles más altos de acceso y uso de productos financieros formales del país. En 2024, Nuevo León se situó en segundo lugar, Baja California Sur en tercero, Quintana Roo en cuarto y Coahuila en quinto, entidades que el propio indicador ubica en el rango de inclusión financiera “muy alta”.

El comportamiento del índice muestra que la inclusión financiera en el país avanza de forma desigual y que los esfuerzos de bancarización no han logrado revertir las brechas históricas en todas las regiones.

En el caso de Puebla, el hecho de permanecer entre los últimos lugares indica que una proporción significativa de la población sigue dependiendo de efectivo y esquemas informales para ahorrar, pagar, recibir ingresos o solicitar crédito.

La menor cantidad de transacciones en TPV, cajeros automáticos y banca digital, respecto de las entidades con calificación “muy alta”, limita la capacidad de comercio formal y encarece las operaciones tanto para personas como para negocios.