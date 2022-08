Indiana Jones y el friso de Placeres

Recordemos a ese entrañable personaje del cine de aventuras de los años ochenta, el afamado arqueólogo y profesor universitario Indiana Jones. Cuando vi la película Los Cazadores del Arca Perdida (1981), dirigida por Steven Spielberg, tenía apenas unos once años y supe, a través de ella, que me interesarían la Historia y la Arqueología. Poco me imaginé entonces lo que opinaría hoy tanto de la película como de aquellas dos disciplinas, también entrañables. Por supuesto, mi imagen ha cambiado de manera considerable y hoy ubico a dicho personaje en el lugar que le compete. Primero que nada, diré que Indiana Jones representa lo que significa la palabra raider que traducida al español es “ladrón”, “incursor”, “invasor”. A lo largo de toda la serie de películas, vemos que el Dr. Jones pelea, corre, lucha, trepa, se columpia y arriesga el pellejo, para obtener tesoros preciados de civilizaciones antiguas que, curiosamente, después habrá de vender a la Universidad en donde trabaja. Con el brete de que tal o cual pieza “pertenecen a un museo”, saquea a sus anchas impedido solamente por competidores iguales de malandrines, aunque en al menos dos entregas, todo queda opacado por su lucha contra los esbirros de un Fürer bien esotérico y locochón. Palabras más, palabras menos, es un auténtico malandrín saqueador. Y, hay que reconocerlo, han existido una cantidad enorme de arqueólogos, historiadores y exploradores, que desde el siglo XVIII, en aras del conocimiento, se han birlado todo lo que han podido, pretextando, por supuesto, que esas piezas, retablos, pinturas y todo lo que se les ocurra, estarán mejor en las salas y bodegas de sus museos que en las repúblicas “bananeras y salvajes” de donde las saquean. A lo largo de mi vida, por azares del destino, he tenido la oportunidad de conocer varios museos en otras partes del mundo y he sido testigo de las colecciones que guardan, producto del desvalijamiento de zonas arqueológicas por todo el mundo – el British Museum es un claro ejemplo de lo que hablo-. De igual manera, las constantes subastas de piezas mesoamericanas y de otras latitudes de las que nos enteramos por las noticias y que se dan en el más escandaloso descaro. Todo sustentado en la necesidad de preservarlos, amparados por la Historia, la Arqueología, la Antropología y muchas otras disciplinas adyacentes.

En una acre pero acertada crítica que realiza el arqueólogo sudafricano Nick Shepherd en el capítulo “Arqueología, Colonialidad y Modernidad” incluido en el libro “Arqueología y Decolonialidad” (2015), afirma que “las formas de la violencia epistémica asociadas con la disciplina son de tres tipos: una violencia de objetivación, una violencia de extirpación (o corte) y una violencia de alienación. En el primer tipo un objeto epistémico es señalado, aislado, extraído de un conjunto de conexiones e interrelaciones circundantes. Esto frecuentemente incluye la invención de categorías (como “el pasado”, “los bosquimanos”, “la Edad de la Piedra”). También incluye la designación de sitios en el paisaje y la identificación de nodos de significación. (…) Una segunda forma de violencia epistémica es la violencia de extirpación o corte. Este es el proceso en el que los fenómenos son extirpados de un contexto y conjunto de relaciones y ubicados en otro conjunto (diferente, alternativo) de relaciones. (…) La tercera y más abarcadora forma de violencia es la violencia de la alienación. Esta secciona los fenómenos de los reclamos arraigados y las historias locales y los entrega a la historia y el conocimiento uni- versales. En este sentido la arqueología actúa como una forma de dis- curso global, traduciendo las lógicas y regímenes locales de cuidado a los términos de la disciplina. También reclama prioridad epistémica. Conocer algo es conocerlo en los términos de la disciplina (Haber 2015). En su aspecto práctico opera como una forma de derecho sobre las formas de vida y sitios en el paisaje y requiere que cedan a las exigencias de la ciencia”. Consideré importante compartir esta cita tan larga, pues ofrece una clara visión de lo que en realidad queda oculto detrás de las aventuras de Indiana Jones: la expresa idea de que el conocimiento pretendidamente universal y “correcto”, representado por él y su museo, debe sobreponerse a la ignorancia, la corrupción y la mera superstición, generalmente expuesta en los lugares “exóticos” donde se escenifica la acción de las películas. Por supuesto que la reflexión de Shepherd habrá de resultar incómoda para muchas y muchos que lean esta entrega, pero les pido tengan paciencia y que lean lo que sigue que relata una historia muy a la Jones.

Recientemente me enteré de que el Museo Nacional de Antropología tiene en funcionamiento en este momento un proyecto de restauración del llamado friso Placeres, estupenda y enorme pieza que se encuentra exhibida en una de las salas del área maya del museo. La historia detrás de la enorme estructura es ciertamente peculiar y con grados de deshonestidad que encajarían estupendamente bien en una película del Dr. Jones y dirigida por el mismísimo Spielberg. Según una nota publicada por el diario El País, el “gran friso de Placeres, un magnífico y enorme relieve de estuco del periodo clásico maya — de 8.39 metros de largo, 2.48 metros de alto y casi dos toneladas, que representa a un joven gobernante flanqueado por dos ancestros divinizados — (fue) robado por un grupo internacional de traficantes de obras de arte, que se adentraron en la selva de Campeche y, en 1968, arrancaron en pequeños fragmentos y a punta de sierra eléctrica la pieza colosal que luego transportaron en avioneta hacia Estados Unidos para venderlo al Met de Nueva York. Sin éxito. Las 48 piezas del rompecabezas fueron repatriadas a México un año después, en 1969, luego de que Thomas P. F. Hoving, entonces director del Met, se negara a pagar 400.000 dólares por ellas y avisara del robo a Ignacio Bernal, célebre arqueólogo y director del Instituto de Antropología e Historia”. A partir de ese momento, en el Museo se le hizo una restauración y se colocó una compleja estructura para que pudiera exhibirse. En 2018 se inició otra restauración y se decidió, ahora que los museos se han reabierto, que el público pudiera observar en la sala los trabajos que se realizan y habrá más adelante una animación en video que proyectará una interpretación de la pieza en un hipotético lugar. El asunto es que no se sabe la procedencia exacta del friso, solamente se tiene el dato de que fue extraído de Campeche, quizá de algún sitio cercano a Calakmul. De igual manera, nadie ha pisado la cárcel por semejante delito. De hecho, el saqueador que encabezaba al grupo de malandrines se fue del Met con las manos vacías y, como leímos líneas atrás, el museo decidió dar parte a las autoridades mexicanas. “La operación le costó más de 80.000 dólares -continúa el reportaje-. Un comerciante de Mérida organizó un grupo de trabajo con el fin de construir una pista de aterrizaje en un campamento chiclero llamado Placeres. Los ladrones cubrieron el relieve con un polímero llamado Mowilith para evitar disgregarlo y poder separarlo del resto de la construcción, usaron sierras eléctricas que chocaron con clavijas de piedra y las vibraciones desprendían parte del estuco. Daño irreparable. Los fragmentos, empaquetados en 48 cajas, fueron trasladados con rótulos falsos a Nueva Orleans; luego a Nueva York”.

Por fortuna, el museo Met contaba con un director escrupuloso -o quizá, menos descarado- y el friso terminó en la colección de nuestro Museo de Antropología. No obstante, después de todos estos años, todavía no sabemos el contexto en el que se encontraba este friso cumpliéndose sin duda una de las violencias que sugiere Shepherd. Con todo y que esté el friso en México, no se encuentra en su lugar original, se ha extirpado irremediablemente de las posibles historias locales y se ha sumado, con terrible pesar lo digo, a la historia universal. Hay muchos ejercicios para explicar su significado e importancia, pero, al carecer de un contexto, queda supeditado a las explicaciones de otros lugares y al pensamiento de otros científicos que, con todo y que pudieran tener todas las credenciales que los acrediten, no dejan de sumarse a esa violencia epistémica. Después de visitar numerosas zonas arqueológicas de la inmensidad de la zona maya, me he percatado de que estas personas construyeron impresionantes urbanizaciones atendiendo a sus entornos naturales y siempre en consonancia con su cosmovisión. Edificios, templos, plazas, calzadas, zonas habitacionales y juegos de pelota, todos estaban interconectados y tenía lógicas acordes con el pensamiento de esas civilizaciones, en tiempos y espacios determinados. Acaso su presencia en un museo, junto con estelas, esculturas, relieves y un sinnúmero de piezas que se exhiben, las secuestra de su historia. Entiendo la importancia de los museos y que hayan sido concebidos como esos espacios dedicados a mostrar el conocimiento y la historia de los pueblos y la conservación de esos patrimonios, pero de alguna manera, han despojado a las comunidades de los objetos de su propia identidad con el afán de apuntalar identidades nacionales. La historia del friso, que como he dicho, podría ser contada por Spilberg con mucho éxito, es una muestra evidente del saqueo justificado por la construcción de un conocimiento universal del que, aquellos países y civilizaciones que produjeron esos objetos, esas memorias y esos significados, quedan excluidos. Como lo he comentado en otras entregas, lo que se requiere es reescribir nuestras propias historias, de manera local y regional y asumir nuevas maneras de conocer y de reproducir y difundir ese conocimiento. Sin embargo, mientras las disciplinas encargadas de hacerlo no se modifiquen en las academias, laboratorios y salones de clase, difícilmente se logrará; mucho menos si los museos e instituciones en aquellos países colonizadores -Francia, España, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, son estupendos ejemplos- no reconocen su parte en esa violencia epistémica, reescriben las historias y devuelven los patrimonios. De lo contrario, las tramas de los Indiana Jones se seguirán repitiendo, con el descaro y escándalo que las caracteriza.