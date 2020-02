Para no entorpecer indagatorias en su contra, Alejandra Rubio Acle pide licencia al cargo de secretaria de Movilidad de Puebla

Para no entorpecer las investigaciones, el gobierno de la ciudad de Puebla reveló este martes en un comunicado que aceptó la licencia sin goce de sueldo de la secretaria de Movilidad, Alejandra Rubio Acle, que entrará en vigor a partir de este 15 de febrero.

La administración de la morenista Claudia Rivera Vivanco informó que el permiso solicitado es por motivos de índole personal.

Sin embargo, llama la atención que esto ocurra luego de una serie de desavenencias que se suscitaron entre Rubio Acle y los regidores de Morena, Libertad Aguirre Junco y José Luis González Acosta, a quienes denunció penal, administrativa y electoralmente por señalarla de realizar negocios con la compra de bolardos y macetones.

En el escrito que difundió este mediodía la autoridad capitalina se lee que la licencia es un derecho de cualquier servidor o servidora pública, para demostrar su probidad frente a dichos o aseveraciones ante las instancias competentes.

“El Gobierno Municipal respeta el derecho de la servidora pública a demostrar su integridad, por lo que esta administración respeta también su derecho probatorio, así como su decisión de separación del cargo”, refirió.

Al final, el ayuntamiento de Puebla dijo que su compromiso es con la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía, además por la implementación de políticas públicas que en materia de movilidad permitan salvar vidas.

Por su parte, la regidora de Morena, Libertad Aguirre Junco, informó que analiza responder de manera legal a la secretaria de Movilidad, Alejandra Rubio Acle, luego que interpusiera una denuncia en su contra por señalar que la funcionaria realiza negocios a su favor por la compra de mobiliario urbano, como bolardos y macetones.

En entrevista, lamentó que la secretaria haya presentado las denuncias ante la Fiscalía General del Estado y otras dependencias estatales, lo cual, dijo, solo evidencia su desconocimiento de sus funciones.

“Nosotros como regidores fuimos electos, la Ley Orgánica Municipal me faculta para hacer las precisiones, los comentarios y revisiones que se consideren pertinentes sobre el actuar de los secretarios; para eso estamos los regidores”, reviró a la titular de la Semovi.

-¿Considera que la denuncia penal en su contra sea una amenaza? –se le inquirió.

-Yo lo único que creo es que se lo dijimos ayer, en una Comisión de Patrimonio y Hacienda, que a la secretaria no le ha quedado claro cuáles son sus funciones y hasta donde está su actuar.

Agradeció la solidaridad de sus compañeros regidores de bancada e insistió que ellos fueron electos por la ciudadanía.

-¿Responderá por la vía legal también?

-Hasta este momento no tengo ninguna información, no he sido requerida por las autoridades y a partir de la información que se me genere haré lo pertinente ante las autoridades y lo observaremos con mi propio equipo.

“Yo creo que no hay necesidad de adelantarnos ni generar más agua, insisto que la ciudad de Puebla tiene temas más importantes que tratar”, afirmó, al último.