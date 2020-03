Incurre en actos ilegales la exlíder sindical de la Comuna, dijo la síndico de Tehuacán

Tehuacán. La exlíder sindical de los trabajadores del ayuntamiento Ivonne Iliana Morales Luna incurre en actos ilegales, consideró la síndico, Laura Virginia Gallegos Sánchez, quien manifestó que se aplica una auditoría al excomité del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán Puebla (STSHATP), debido a sospechas de anomalías.

Manifestó tener conocimiento de que Morales Luna encabezó una asamblea para imponer un nuevo comité al frente del sindicato, lo cual dijo es la muestra de que “continúan los actos ilegales” de parte de la exlíder sindical.

Incluso expuso que Ivonne Morales incurre en usurpación de funciones. Al mismo tiempo dejó entrever que el ayuntamiento cuenta con elementos para demostrar ilícitos cometidos por Ivonne Iliana, pero se reservó abundar al respecto al explicar que se debe dar el cauce legal a todo.

En ese sentido resaltó que la exlíder de los sindicalizados tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos, al igual que el ayuntamiento. Por parte de la Comuna dentro de sus pruebas aportará lo relacionado a la huelga efectuada el año pasado, misma que, aseveró, fue totalmente ilícita.

Por el momento, reiteró, la Comuna entregará las cuotas sindicales que se retienen para aportación al sindicato, a los propios trabajadores, debido a que se carece de una mesa directiva en esa organización.

Respecto al pago de las deudas que Morales Luna reclamó desde el inicio de la actual administración municipal, la síndico sostuvo que no existe tal adeudo, ya que varias de las facturas presentadas no cubrían los requisitos y más de una correspondía a miembros de una sola familia.

A decir de Laura Virginia Gallegos Sánchez, todas las deudas reales con los trabajadores sindicalizados se saldaron y actualmente la Comuna está al corriente con lo pagos de prestaciones y demás beneficios, como lo son las becas escolares, los viajes recreativos, entre otros.

Hasta que los integrantes del sindicato no elijan a sus nuevos representantes, puntualizó, las cuotas sindicales se van a reintegrar a cada uno de ellos, ya que al no existir una mesa directiva integrada legalmente ese recurso no se puede dar al sindicato.