Simitrio denuncia incumplimiento de acuerdo de Cruz Lepe en la Central de Abasto

Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, acusó a Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación municipal (SEGOM) de incumplir acuerdos con la organización, debido a que desde el pasado 17 de noviembre se había pactado el regreso de 16 comerciantes a la Herradura Chica, en la Central de Abasto, de donde salieron en protesta por los cobros y multas excesivas.

En conferencia de medios, el activista social afirmó que en lugar de que la SEGOM se esforzara por cumplir los acuerdos provocó el enfrentamiento entre bodegueros y la 28 de Octubre, conflicto que estalló el pasado 2 de diciembre, cuando grupos de choque intentaron desalojar a los comerciantes de la organización del bulevar principal de la Central de Abasto, donde se habían apostado tras salir de La Herradura.

En su postura pública dejó en claro dos temas: primero que fueron los bodegueros y el Consejo de Administración de la Central de Abasto los que el pasado 2 de diciembre bloquearon la autopista México-Puebla y la Vía Corta a Santa Ana Chiautempan, para presionar a la autoridad a que actuara con “mano dura” para desalojar a los comerciantes de la 28 de Octubre.

Y en segunda instancia que la organización no tiene ninguna intención de dominar la Central de Abasto, si no que solo exige que se respete el derecho al trabajo de sus compañeros de la Herradura Chica, quienes invadieron el bulevar principal desde marzo, debido a que les cobraban multas de hasta mil pesos por no ajustarse a las reglas del Consejo de Admnistración.

Adicionalmente, Simitrio explicó que solo 16 comerciantes de un total de 60 que se encuentran en protesta regresarán a la Herradura Chica, mientras que el resto fue reubicado a la orilla del polígono de la Central de Abasto, en un presidio irregular, propiedad de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) donde son hostigados por bodegueros.

Al respecto refirió que las bodegas que se encuentran en ese lugar habían sido clausuradas por el ayuntamiento por anomalías en su construcción, sin embargo, se permitió que un grupo de bodegueros rompieran los sellos y las ocuparan de nueva cuenta a cambio de amedrentar a los comerciantes de la UPVA 28 de Octubre.