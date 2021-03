Incumple normas de funcionamiento el relleno sanitario de Tehuacán, advierte la Semar

Tehuacán. El relleno sanitario municipal, trabaja con varias deficiencias, asunto que ya se le hizo notar, desde hace tiempo al Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite), sostuvo Beatriz Manrique Guevara, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Semar) en el estado, quien consideró urgente que el ayuntamiento resuelva el conflicto de Santa María Coapan, para que no se genere un problema de salud pública para el municipio.

De acuerdo con lo que dio a conocer la secretaria, el relleno se encuentra fuera de la norma, por lo menos, desde 2019 cuando la Semar hizo su primera inspección al sitio, posteriormente el 15 de octubre de 2020 realizaron una segunda revisión hallando otra vez seis aspectos deficientes.

Según explicó, el Ooselite no cuenta con un plan integral del manejo de residuos, lo cual es indispensable si se toma en consideración que Tehuacán genera alrededor de 220 toneladas de residuos sólidos al día. Se carece de un manejo correcto de fauna nociva y hay salientes que no tienen cobertura.

Tampoco se tiene una compactación adecuada y para la cobertura de varios montículos se inició con la excavación de una parte del mismo terreno, lo cual realizan sin la autorización de la Semar. A lo anterior se suman fracturas en la membrana del área de manejo de lixiviados, lo cual podría generar contaminación de los mantos freáticos, advirtió Beatriz Manrique.

En la secretaría están a la espera de que el organismo haga su reporte correspondiente sobre las acciones que se toman para corregir todos estos aspectos, pero a la fecha no lo han recibido, enfatizó la secretaria.

No hay ningún proyecto de creación o reubicación del relleno, solo una petición de análisis sobre opciones de manejo de residuos, que incluye una recicladora y la generación de energía a partir de los desechos, pero Beatriz Manrique adelantó que no se puede llevar a cabo si no se cumple la norma establecida para los rellenos sanitarios.

Los recursos propios del Ooselite son insuficientes para el proyecto que se busca instalar, aseveró la funcionaria del estado, explicando que para ello requerirán de un financiamiento público ya sea por parte del gobierno estatal o del municipal.

Respecto a la posibilidad de que mientras no se resuelva el conflicto del bloqueo del relleno sanitario, Tehuacán pueda tirar sus desechos en otra área, hizo notar que si se depositan en un tiradero puede haber multas para el ayuntamiento y para los gobiernos municipales que permitan eso en alguno de sus basureros.