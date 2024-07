Incumple la FGE con investigar a exfuncionarios morenovallistas por la fabricación de delitos: Castillo Montemayor

La Fiscalía General del Estado (FGE) incumplió ya por cuatro años con un ordenamiento judicial federal para que investigue la presunta fabricación de delitos que exfuncionarios morenovallistas habrían hecho en contra de Francisco Castillo Montemayor, secretario de Medioambiente durante el sexenio de Mario Marín Torres.

Así lo acusó el ex funcionario al asegurar que el organismo sirve a intereses políticos y no a la ley o a los ciudadanos.

En conferencia de prensa explicó que apenas en noviembre de 2023 ganó un juicio de amparo que obliga a la Fiscalía a investigar una denuncia que presentó hace cuatro años en contra de Mario Riestra Piña, exsecretario de Medio Ambiente; Víctor Carrancá Bourget, exfiscal del Estado, y Roberto Flores Toledano; extitular del Poder Judicial, todos en tiempo de Moreno Valle, por la fabricación de delitos en su contra.

Recordó que los delitos que los exmorenovallistas le habrían fabricado, tales como peculado, provocaron que fuera detenido el 15 de noviembre de 2016, y que pasará 14 meses en prisión pese a que no cometió ningún delito de los que le achacaron.

Sin embargo, señaló que la FGE ha protegido a los ex servidores públicos pues no realizó ninguna investigación en su contra, incluso, en 2022 decretó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación, es decir, no encontró elementos que acreditaran algún delito.

Acompañado de su equipo jurídico integrado por los abogados Samuel Porras y Tonatiuh Sarabia, el exsecretario dijo que los delitos que se inventaron en su contra fueron una represalia pues denunció actos irregulares que la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle hizo en la operatividad del parque Flor del Bosque.

Castillo Montemayor señaló que la agente del Ministerio Público (MP) que se niega a investigar su denuncia contra los ex morenivallistas solamente es una empleada de la dependencia y recibe órdenes del titular Gilberto Higuera Bernal por lo que descartó presentar una queja en su contra ya que perjudicaría su empleo, en lugar de ello, hizo un llamado al funcionario para acatar la resolución judicial y llevar a cabo la investigación pendiente que está integrada en la causa penal 869/2022.

El exfuncionario reforzó su dicho al indicar que la denuncia que los morenovallistas hicieron en su contra se investigó en 32 días y posteriormente fue detenido, en contraste, la que él presentó lleva cuatro años sin que avance.

La inacción de la Fiscalía se demuestra, dijo, al no hacer caso a una declaración que Jorge Bravo Reyes, quien lo denunció, hizo posteriormente, al reconocer que realizó tal acusación por instrucciones de Rodrigo Riestra Piña.

Castillo recordó que durante el morenovallismo hubo más de 300 presos políticos, pero ninguno de ellos presentó una denuncia por los delitos fabricados en su contra, sino únicamente él. Incluso, dijo que uno de los encarcelados sin motivo fue un adulto mayor que fungió como encargado de Recursos Materiales durante su gestión como titular de Medioambiente, quien murió en la cárcel y sin que se hiciera justicia en su caso.