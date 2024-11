Increpan a Felipe de la Mata por avalar mayoría calificada de diputados

Lilian Hernández y Fabiola Martínez

Ciudad de México. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe De la Mata Pizaña, fue llamado “traidor de la democracia mexicana” frente a decenas de estudiantes, ex magistrados y directora de la facultad de Derecho de la UNAM, por haber votado a favor de desechar las impugnaciones contra la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

En medio de la presentación de su libro “Las Heridas” en la Aula Magna “Jacinto Pallares” de esta facultad, el magistrado fue increpado por la jueza federal Karina Ibarra, quien se defendió, y sosteniendo entre sus brazos una bandera de México, le dijo que la obra que estaba presentado la inspiró para escribir una novela histórica del México de hoy.

“Usted señor Felipe De la Mata Pizaña será uno de mis protagonistas históricos que figurará como el traidor de la democracia mexicana por haber votado por la supermayoría que no votamos los mexicanos”, manifestó al ponerse de pie entre las butacas de dicho auditorio.

En su defensa, De la Mata Pizaña respondió que antes de acusarlo, debería leer la Constitución y las sentencias que él ha llevado al pleno del tribunal, aunque en ese momento la jueza ya había abandonado el aula.

“Creo que la señora jueza no ha leído mis sentencias, si se hubiera acercado conmigo a dialogar pudimos haber hablado, pero me imagino que a gritos es como ella quiere expresar su sentimiento”, replicó el magistrado.

No obstante, apuntó que ese sentimiento de enojo contra la reforma judicial que mostró también lo comparte, porque reiteró que “no era buena idea la elección democrática de jueces”.

El pasado 31 de agosto, el magistrado Felipe De la Mata votó por desechar las impugnaciones que interpusieron los partidos de oposición contra la asignación de diputados plurinominales en la cámara baja. Por ello, la jueza lo acusó de haber avalado “la supermayoría calificada”.

De la Mata Pizaña también fue uno de los encargados de elaborar el proyecto de la calificación y validez de la elección presidencial, quien consideró que las conferencias matutinas del ex presidente Andrés Manuel López Obrador no influyeron en la decisión del voto de los ciudadanos, ya que sus expresiones en materia electoral no fueron sistemáticas.