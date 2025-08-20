VW planea reducir su producción en 50 mil vehículos, y despedirá a más de mil obreros

Volkswagen de México planea reducir en 50 mil vehículos su producción anual, para enfrentar la política arancelaria de Estados Unidos, lo que implica que habrá una reducción de al menos mil 93 obreros –que abarcarían a trabajadores de base y eventuales-, situación que fue confirmado por el sindicato de la compañía.

En entrevistas concedidas sólo a algunos medios, el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW), Hugo Tlalpan Luna, declaró que desde el inicio de la más reciente negociación salarial la trasnacional amenazó con despedir a más de un millar de operarios, ante la baja en la manufactura.

En el noticiero “A Tiempo Noticias”, precisó que si bien en ese momento la empresa dejó de lado el tema por instrucción del Tribunal Federal de Asuntos Colectivos, según sus proyecciones, en octubre próximo se podrían consumar las bajas.

“¿Qué implicaría esto? Que se estaría reduciendo un turno… es real y hay que así decirlo: están sobrando mil 93 compañeros”, advirtió Tlalpan.

Asimismo, adelantó que los cambios tecnológicos también reducirán la plantilla laboral, aunque aseguró que el sindicato trabajará con “inteligencia y creatividad” para minimizar los efectos colaterales.

Por otra parte, el dirigente gremial refirió que la producción del Golf será hasta 2027, aplazando el arranque de ese modelo por cuestiones logísticas, aunque la armadora ya había informado que sería hasta ese año.

En tanto, en un boletín informativo, el SITIAVW sostuvo que las serias complicaciones derivadas de aranceles, cancelación de ventas y baja en la producción, influyeron para que se consiguiera el aumento directo de 4 por ciento al salario -el segundo más bajo en una década- para los 7 mil 131 obreros, respondiendo así a las críticas de gran parte de la base obrera por no haber negociado una proporción mayor.

En el documento se relató que Volkswagen México buscó, en un primer momento, no conceder aumento salarial a sus trabajadores y amenazó con el citado despido de parte de la mano de obra.

Se expuso que hubo intensas negociaciones con la empresa en la ciudad de Puebla, donde la compañía manifestó de inicio la imposibilidad de otorgar cualquier mejora salarial, que fue hasta la tercera audiencia, celebrada en el Tribunal Federal de Asuntos Colectivos y tras un proceso donde prevaleció el desacuerdo, que la trasnacional ofreció 3 por ciento de incremento directo al salario, sin modificación de prestaciones por no tratarse de una revisión contractual.

En tanto, el tabulador de salarios vigente a partir del 18 de agosto de 2025 muestra ajustes diversos. Para el nivel A4, el más bajo, el salario diario anterior era de 397.31 pesos y el nuevo es 413.21 pesos, una diferencia de 15.90 pesos al alza.

En el caso del nivel R, el más alto, el salario diario pasó de mil 379.62 pesos a mil 465.47 pesos, con una mejora de 85.85 pesos. Además, el pago único para el nivel tope “L” y “G” subió de mil 257.93 pesos a mil 346.67 pesos, es decir, 88.74 pesos más.

El desglose de las cláusulas contractuales también refleja incrementos: permiso por matrimonio, nacimiento y adopción, de mil 164.63 pesos a mil 211.21 pesos; permiso por defunción, de mil 663.75 pesos a mil 730.30 pesos; Unidad Social, de 8.31 pesos a 8.64 pesos y equipos deportivos, de 27 mil 779 pesos a 28 mil 838.16 pesos.

Becas, de 2.49 pesos a 2.59 pesos; útiles escolares, de 3 mil 429 pesos a 3 mil 566.16 pesos; caja de ahorro, de 249.56 pesos a 259.56 pesos; fondo de ahorro, en 10 por ciento; y promoción cultural, de 13 mil 864 pesos a 14 mil 419.08 pesos. El costo de comedor diario pasa de 11.55 pesos a 12.01 pesos, mientras los vales de despensa aumentan de 4 mil 129.73 pesos a 4 mil 294.92 pesos.

