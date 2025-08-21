Jueves, agosto 21, 2025
7 mil jubilados y pensionados del SNTE 51 recibirán alza salarial de 6% y 4% retroactivo

incremento salarial SNTE 51
Jubilados y pensionados de la educación en Puebla celebran el incremento salarial negociado por el SNTE 51. Foto de archivo: Es imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Alrededor de 7 mil jubilados y pensionados de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) recibirán incremento salarial  retroactivo de entre 6 y 4 por ciento, a partir del 29 de agosto de 2025. Esta medida, derivada de un acuerdo entre el organismo gremial y el gobierno del estado de Puebla para mejorar las condiciones económicas de quienes dedicaron su vida al magisterio poblano.

El secretario general del SNTE 51, Alfredo Gómez Palacios, informó por medio de un comunicado que la decisión responde a la necesidad de reconocer la trayectoria y aporte del personal retirado.

Los incrementos serán aplicados de forma diferenciada: jubilados y pensionados de Educación Básica recibirán 5 por ciento retroactivo a enero de 2025 y 1 por ciento adicional a partir de septiembre.

En tanto, quienes formaban parte del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación tendrán incremento de 4 por ciento retroactivo a enero de este año; mientras que los trabajadores que laboraron en Educación Media Superior y Superior —tanto docentes como personal de apoyo— serán beneficiados con 4 por ciento retroactivo a febrero de 2025.

“Alcanzamos lo que dice la Ley del ISSSTEP: que todos los incrementos salariales serán en apego a las negociaciones salariales que se hagan en el Comité Ejecutivo Nacional, con SEP federal. Hoy, nuevamente el gobierno del estado cumple con esta dinámica”, expresó Gómez Palacios.

El dirigente del organismo magisterial resaltó que el incremento salarial es producto de la unión y gestión del SNTE. Añadió que este logro también pone de manifiesto la relevancia de la labor colectiva y la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo con las autoridades estatales.

Este ajuste representa una mejora económica para los extrabajadores beneficiados y podría sentar precedente para futuras negociaciones en favor de este sector.

Cabe recordar que los jubilados y pensionados del sector educativo han luchado durante años por mejores prestaciones y condiciones de vida, especialmente frente a las crecientes demandas económicas y la inflación que afecta a los hogares en Puebla.

El SNTE 51 reiteró su compromiso con la defensa de los derechos laborales de sus agremiados, tanto en activo como en retiro, subrayando que seguirá impulsando gestiones para garantizar seguridad social y bienestar económico a quienes contribuyeron a la formación educativa en la entidad.

Científicos capturan la explosión interna de una estrella moribunda

La Jornada -
Nueva York. Por primera vez, un grupo de científicos observó el interior de una estrella moribunda mientras explotaba, obteniendo una visión poco frecuente de...
Antártida entra en fase crítica de cambios acelerados por el clima: estudio

La Jornada -
París. La Antártida enfrenta una serie de cambios "abruptos" que se refuerzan mutuamente con consecuencias potencialmente catastróficas para todo el mundo, advierten investigadores en...

Tonantzin Fernández propone dos sitios para reubicar el penal de San Pedro Cholula

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, dio a conocer que puso a disposición del gobierno de Puebla dos terrenos para...
Avanza construcción de la segunda celda del relleno sanitario en Atlixco

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Aunque aún no hay una fecha exacta de apertura, la construcción de la segunda celda del relleno sanitario de este municipio, un proyecto...

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

