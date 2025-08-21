7 mil jubilados y pensionados del SNTE 51 recibirán alza salarial de 6% y 4% retroactivo

Alrededor de 7 mil jubilados y pensionados de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) recibirán incremento salarial retroactivo de entre 6 y 4 por ciento, a partir del 29 de agosto de 2025. Esta medida, derivada de un acuerdo entre el organismo gremial y el gobierno del estado de Puebla para mejorar las condiciones económicas de quienes dedicaron su vida al magisterio poblano.

El secretario general del SNTE 51, Alfredo Gómez Palacios, informó por medio de un comunicado que la decisión responde a la necesidad de reconocer la trayectoria y aporte del personal retirado.

Los incrementos serán aplicados de forma diferenciada: jubilados y pensionados de Educación Básica recibirán 5 por ciento retroactivo a enero de 2025 y 1 por ciento adicional a partir de septiembre.

En tanto, quienes formaban parte del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación tendrán incremento de 4 por ciento retroactivo a enero de este año; mientras que los trabajadores que laboraron en Educación Media Superior y Superior —tanto docentes como personal de apoyo— serán beneficiados con 4 por ciento retroactivo a febrero de 2025.

“Alcanzamos lo que dice la Ley del ISSSTEP: que todos los incrementos salariales serán en apego a las negociaciones salariales que se hagan en el Comité Ejecutivo Nacional, con SEP federal. Hoy, nuevamente el gobierno del estado cumple con esta dinámica”, expresó Gómez Palacios.

El dirigente del organismo magisterial resaltó que el incremento salarial es producto de la unión y gestión del SNTE. Añadió que este logro también pone de manifiesto la relevancia de la labor colectiva y la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo con las autoridades estatales.

Este ajuste representa una mejora económica para los extrabajadores beneficiados y podría sentar precedente para futuras negociaciones en favor de este sector.

Cabe recordar que los jubilados y pensionados del sector educativo han luchado durante años por mejores prestaciones y condiciones de vida, especialmente frente a las crecientes demandas económicas y la inflación que afecta a los hogares en Puebla.

El SNTE 51 reiteró su compromiso con la defensa de los derechos laborales de sus agremiados, tanto en activo como en retiro, subrayando que seguirá impulsando gestiones para garantizar seguridad social y bienestar económico a quienes contribuyeron a la formación educativa en la entidad.