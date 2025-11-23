Lunes, noviembre 24, 2025
Precio de construcción de vivienda residencial sube 6.27% en la ciudad de Puebla: CMIC

El alza rebasa el incremento nacional de 4.22%

Obreros laboran en una obra de vivienda en Puebla, donde el costo de la construcción residencial supera el promedio nacional
Patricia Gutiérrez Rodríguez

El precio de la construcción de vivienda residencial en la ciudad de Puebla aumentó 6.27 por ciento en el periodo de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, por arriba del promedio nacional de 4.22 por ciento. Con este repunte, la capital poblana se coloca como la séptima urbe con mayor incremento anualizado en el país, de acuerdo con el informe más reciente del Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO) de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). 

El reporte “Variaciones en el precio de la construcción residencial” muestra que, dentro de un universo de 46 plazas monitoreadas, San Andrés Tuxtla, Veracruz ocupar el primer lugar nacional con un incremento de 9.52 por ciento, seguida de Morelia, Monterrey, Tlaxcala, Córdoba y Jacona, todas con alzas superiores al 6.3 por ciento.

Con este comportamiento, Puebla se coloca por encima de otras ciudades que tradicionalmente muestran mayor dinamismo en el sector, como Guadalajara, Toluca o la propia Ciudad de México. 

La capital poblana se consolida así como uno de los mercados donde la construcción residencial se ha encarecido de manera más notoria en el último año, en un contexto en el que la inflación general de la industria de la construcción fue de 3.42 por ciento entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025.

El informe del CEICO de la CMIC detalla que el avance en el precio de la construcción residencial en Puebla responde a incrementos diferenciados en los principales componentes del costo. 

En el caso de los materiales de construcción, la ciudad reportó una variación anual de 6.4 por ciento, por encima del promedio nacional de 3.94 por ciento, lo que la coloca entre las urbes con mayor encarecimiento en este rubro. 

En cuanto a la mano de obra, Puebla registró un aumento de 5.5 por ciento, cifra ligeramente por debajo del promedio nacional de 5.83 por ciento; mientras que el alquiler de maquinaria y equipo de construcción mostró un incremento de 2.3 por ciento en el periodo observado.

En contraste, urbes como Tijuana, Hermosillo y La Paz aparecen con los menores ajustes, al registrar variaciones en la construcción residencial cercanas a 2.1, 1.3 y hasta una ligera baja de -0.03 por ciento, respectivamente.

A nivel país, la construcción de vivienda residencial registró una variación anualizada de 4.22 por ciento, por encima de la inflación general de la industria de la construcción, que fue de 3.42 por ciento en el mismo periodo. 

Según el reporte, este comportamiento se relaciona con el avance en los costos de materiales y mano de obra, que presionan los presupuestos de obra tanto en proyectos en ejecución como en los que se planean para los próximos meses. 

En el documento no se precisan las causas puntuales de los incrementos. Sin embargo, en se ha mencionado que uno de los factores es el efecto de los aranceles impuestos en Estados Unidos, que han impactado el costo de materiales importados y cadenas de suministro vinculadas al mercado norteamericano.

