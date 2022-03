Incorrecto generalizar que todos lo niños y adolescentes del Triángulo Rojo se enrolen en el crimen organizado

Es incorrecto aseverar que la mayoría de los niños y jóvenes que viven en los municipios del Triángulo Rojo se conviertan en sicarios o halcones del crimen organizado, aseveró esta mañana el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

En la rueda de medios de esta mañana, el titular del Poder Ejecutivo, comentó una pieza publicada en un medio local sobre la incursión de menores de edad en las bandas de huachicoleros:

“No excluyo que esto ocurra a ciertos niveles, pero no de manera general que los jóvenes, adolescentes, jóvenes de esos municipios sean halcones y sicarios, no, tampoco. (Hay) niveles de involucramiento, sobre todo cuando las familias son de delincuentes, pero no acepto que sea de manera generalizada”.