La incorporación al IMSS-Bienestar no generará despidos laborales: Céspedes

La incorporación al modelo IMSS-Bienestar no generará despidos laborales y por el contrario habrá basificacion para médicos, afirmó este martes el gobernador Salomón Céspedes Peregrina.

Este martes, el mandatario estatal habló en la conferencia mañanera de la inminente adhesión del sistema de salud local al modelo federal, a fin de garantizar un mejor servicio a los poblanos.

En la Sala “Juan N Méndez” del Centro Integral de Servicios (CIS), aclaró que no hay resistencia del gobierno estatal a sumarse al programa que encabeza el director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; sin embargo, dijo que se debe estar seguro de que la atención mejorará.

Actualmente, informó que el servicio del sistema estatal de salud es alto y se encuentra por arriba de la media nacional.

Salomón Céspedes explicó que la Federación se encargará del mantenimiento y reacondicionamiento de los hospitales públicos, a fin de que el gobierno de Puebla tenga menor carga presupuestal por las compras consolidadas.

Además, dijo que están conociendo las experiencias que han tenido otros estados que ya sumaron al IMSS-Bienestar para identificar las áreas de oportunidad que mejoren la atención médica en la entidad.

“Desde la Secretaría de Salud, por parte de su servidor y de las diferentes áreas hemos estado pendientes; no es una batalla, no es una lucha, no en una resistencia, sí es un análisis para ver cómo seguimos mejorando el sistema de salud para los poblanos”, argumentó.