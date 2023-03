Con inconsistencias en los padrones se realizará la elección de líderes del SNTE 23 y 51; candidatos desconfían de los listados

La mayoría de candidatas y candidatos a las dirigencias de la sección 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desconfían los padrones que se ocuparán mañana en la votación, debido a que hay docentes que no aparecen y la credencialización de personas ajenas al organismo gremial.

Además, exhibieron otras irregularidades que se han presentado a lo largo de la campaña que hoy culmina, tales como presiones a los maestros e injerencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla.

También manifestaron descontento con que las Asambleas Directivas Seccionales (ADES) estén presididas por maestros provenientes de otros estados, como Veracruz e Hidalgo; así como el hecho de que los escrutadores sean personas vinculadas a los actuales Comités Ejecutivos seccionales.

De la sección 51, Dinora García Hernández, candidata y directora del Fondo de Ahorro, indicó que no es creíble que el padrón en pocos días haya pasado de 30 mil 661 integrantes a 31 mil 800, por lo que hay desconfianza del mismo.

Además dijo que hay varios docentes que no aparecen y que no pudieron tramitar su Constancia de Incorporación (el plazo venció el domingo); mientras que algunos de los que sí se encuentran, ya fallecieron.

“Las constancias se emitieron ya al final y lo que nosotros estamos exigiendo es que se les pida a los compañeros el talón de pago con la constancia para que pueda acreditarse”, declaró a La Jornada de Oriente.

Añadió que el Comité Nacional Electoral (CNE) no ha actuado respecto a esas irregularidades y solo ha firmado de recibido las quejas que ha presentado la planilla que representa.

Juan Díaz de León Rivera, también candidato, comentó que el citado órgano no se ha mostrado como un árbitro imparcial y ecuánime.

Coincidió con que el padrón ha sido inflado con docentes de telebachilleratos que no pagan cuotas al SNTE, a lo cual se suma la injerencia de organizaciones campesinas, así como presiones ejercidas por la SEP para que los docentes acudieran a reuniones de candidatos que actualmente forman parte del Comité Ejecutivo y no asistieran a los organizados por los abanderados independientes.

“No tengo idea de cuántos sean, pero da lo mismo da 100 que mil (incorporados al listado)… Son muchos los supervisores los que lo están haciendo, están llamando a votar por una planilla determinada… la Jefa de Sector de Xicotepec y Huauchinango ha estado permitiéndole a los compañeros que asistan a reuniones de proselitismo, dándoles el día o medio día, siempre y cuando entreguen una fotografía, que se tenga evidencia de que acudieron”.

Por su parte, Leandro Zafra Méndez, representante de la planilla que encabeza Virgilio Rodríguez García (director del Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias), misma que el viernes acusó que fueron credencializados maestros del Setep y Setepid, reiteró que hay inconsistencias en el padrón, no solo por lo que ya habían reportado sino que también hay nombres duplicados en distintas delegaciones.

En tanto que Felipe Sánchez Hernández, representante de la planilla de Juan Durán Martínez, manifestó que no confían en el padrón, debido a que detectaron que faltan docentes en el mismo y que incluso cuando se hicieron revisiones en los primeros minutos en que fue publicado, uno de los candidatos no aparecía.

Comentó que les argumentaron que fue un error de captura, pero no es entendible que delegaciones completas, de hasta 100 integrantes, no aparecieran.

“Esta serie de anomalías, grandes, pequeñas, se van sumando y al final de cuentas nos dan los elementos necesarios para concluir que este proceso tiene de todo, menos democracia”.

El candidato que no aparecía es Juventino Sánchez Barrera (ahora ya está incorporado), ni su delegación D-II-122.

Precisamente gente del equipo de dicho contendiente comentó a La Jornada de Oriente que son notorias las irregularidades y que no es creíble que la Comisión Electoral haya argumentado que solo fueron integrados al padrón 16 docentes de telebachilleratos.

Además, consideran sospechoso que maestros de otras entidades, como Hidalgo y Veracruz, vengan a presidir las ADES y que funjan como secretarios y escrutadores personas del Comité Seccional actual.

Por su parte, Salvador Torres Castillo, contendiente y actual secretario de Negociación Salarial, rechazó que hayan sido incorporados mil 500 maestros de telebachilleratos.

Sostuvo que en una segunda revisión solo fueron detectados 14 y que se están haciendo las correcciones correspondientes.

Asimismo, consideró que estas inconsistencias no significan que se esté preparando un fraude para mañana.

Mientras que Alfredo Gómez Palacios, secretario de Créditos ante el Issstep y candidato, indicó que ya se están subsanando las irregularidades del padrón. Sostuvo que los docentes de telebachilleratos que ahí aparecieron no podrían votar porque no tienen cómo comprobar que han aportado al SNTE.

“Si no cumplen con los requisitos, obviamente no lo van a poder realizar. Seguramente no fue con una intención cargada hacia ningún compañero, creo que esa parte cuando ellos la observaron, el Comité Nacional Electoral debe tomar cartas en el segundo y seguro estoy que esa parte ya la corrigieron”, declaró.

Hasta el momento Felipe Neri Morán Álvarez no ha respondido a la solicitud de postura sobre el tema del padrón, que le hizo esta casa editorial.

En el SNTE 23 también hay quejas

Roberto Cano Velázquez y Juan Carlos Esquivel Bonilla, candidatos a la dirigencia del SNTE 23, manifestaron desconfianza del padrón de dicha sección.

El primero, comentó que hay docentes que no aparecen: “lo que se llama popularmente que están rasurando las nóminas”.

Añadió que curiosamente, quienes no están a favor de los candidatos oficiales son los que no están en el listado y ya no pueden tramitar sus Constancias de Incorporación.

Por su parte, Juan Carlos Esquivel Bonilla, declaró en el mismo sentido de Cano Velázquez, que quienes simpatizan con su proyecto no están en el padrón.

“Como si fueran elecciones (constitucionales), hasta votan los muertos, por favor, nosotros crecimos con el sistema, eso ya nos lo sabemos”.

En contraste, Víctor Ortiz Flores, abanderado y secretario de Créditos, a través de gente que forma parte de su equipo de trabajo, manifestó que tiene confianza en el padrón porque ya estaba listo desde noviembre pasado.

“Es confiable y tiene algunos ajustes muy leves, como cambios de adscripción o defunciones, pero para cambios en estos momentos no es su periodo, los cambios se dan entre los meses de julio y agosto, antes de que inicie el ciclo escolar”.

Mientras que José Luis González, abanderado y actual secretario de Finanzas, afirmó que no se han detectado irregularidades en el padrón, por lo cual tiene confianza en el mismo.

Si existieran, indicó que la instancia para externar las inconformidades es el Comité Nacional Electoral.

Este medio de comunicación buscó la postura de Marcelino Colmena Villamil, pero hasta el momento no la ha manifestado; mientras que al candidato Benito Morales no se le pudo localizar.