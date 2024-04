Incongruente que Riestra pida protección especial si afirma que el PAN garantiza buena seguridad en Puebla: Chedraui

Es incongruente que Mario Riestra Piña, candidato del PAN, haya pedido protección especial para su campaña si afirma que el gobierno municipal, emanado de su partido, ha garantizado una buena seguridad en la ciudad de Puebla, cuestionó José Chedraui Budib, abanderado de Sigamos Haciendo Historia a alcalde.

En conferencia de medios, tras un mitin en conjunto el candidato a gobernador, Alejandro Armenta Mier, realizado en la unidad habitacional Xilotzingo, Chedraui Budib afirmó que el trabajo en la materia por parte de la actual administración municipal ha sido deficiente.

“Él solito se contestó, como dicen ellos, si es buena la seguridad en Puebla para que piden protección. Hay un gran problema de inseguridad en la capital del estado y se debe a la mala planeación que tienen, no tienen prevención y una estrategia clara”, indicó.

Indicó que el gobierno municipal tiene un gran pendiente de brindarle seguridad y tranquilidad no a un candidato si no a más de 1.6 millones de habitantes.

Subrayó que en caso de ganar la elección del 2 de junio cada una de las juntas auxiliares y las unidades habitacionales tendrán una estación de seguridad y policía.

“Tendrán toda la capacidad y tecnología que se necesita, con cámaras de videovigilancia y personales para saber cuál es la interlocución que tiene cada policía con la gente”, acotó.

Agregó que el alumbrado y los servicios públicos que otorga el ayuntamiento son paupérrimos, debido a que el gobierno municipal ha preferido “robarse” los recursos que invertirlos en las necesidades de la población.

Asimismo, subrayó que en los últimos días han arreciado los ataques en contra de él y su campaña, debido a que “el candidato del PAN está desesperado”.

“No tienen más que armar falsos pero lo único que hacemos es caminar, dar la cara con proyectos sustentados para beneficio de Puebla”.

Previamente, en su discurso de campaña, el también empresario cuestionó la labor en materia de seguridad que el gobierno municipal ha dado en Xilotzingo.

“¿Están de acuerdo con la seguridad de esta unidad habitacional, con el alumbrado y las vías de comunicación? Esos azules los tenemos que sacar ya, afuera”, exclamó.

Afirmó que en caso de ganar la elección trabajará de la mano con Alejandro Armenta para dignificar las unidades habitacionales.

“Los azules dicen que no se puede, que no hay dinero, pero no hay porque se lo roban. Sí se puede, vamos a dignificar cada una de las juntas auxiliares”, expuso.