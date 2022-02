Insta Barbosa a inconformes de la UDLAP a dejar medidas de “presión”, tras renuncia de Ríos Piter

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió esta mañana que las medidas de “presión” ejercidas por la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) deben cejar, una vez que Armando Ríos Piter ha renunciado a la rectoría, por lo que instó a los inconformes a dejar que el conflicto de la familia Jenkins se dirima en tribunales.

En la rueda de prensa que ofreció este miércoles desde Casa Aguayo, el mandatario estatal dijo que su gobierno, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que encabeza Melitón Lozano Pérez, está dispuesto a colaborar para la reanudación de actividades en la UDLAP.

“Yo debo decir que tengo aprecio personal por Armando Ríos Piter, que esta decisión de él la respeto y la valoro en todo el contexto. Sé que lo hace como un asunto de buena fe para contribuir a la solución del conflicto, solamente en lo que respecta al interés de la comunidad universitaria y para que ya no haya más obstáculos que impidan el retorno de las actividades normales en el campus de la UDLAP, ya no hay”, expresó el mandatario sobre la dimisión de quien fue su compañero como integrante de la bancada del PRD en el Senado de la República durante el periodo 2011-2018.

“Entonces -abundó- siguen despejándose todos los obstáculos que dijeron que había para que ya no haya forma de seguir argumentando y utilizando estas acciones como forma de presión para resolver litigios. Que se queden los litigios en el curso legal que deben de tenerse (…) y que la universidad asuma las condiciones de normalidad para todas las acciones académicas que le corresponden. Entonces, mi respeto para Armando Rios Piter y valoro esta decisión, repito, está tomada por él como un acto de buena fe para colaborar en que el escenario sea un escenario mejor, en bien del restablecimiento de las actividades normales de la Universidad de las Américas, mi saludo Armando Ríos Piter”.

El mandatario también opinó sobre las versiones periodísticas acerca de que Virgilio Rincón Salas, abogado de una de las partes de la familia Jenkins en litigio, habría cobrado más de 2 mil 200 millones de pesos por sus servicios:

“Todos esos documentos que han aparecido (…), yo sin tener la certeza, porque no me consta, son parte de los litigios deben ser parte de los litigios deben de ser parte de los litigios, derivado de esos documentos y de muchas pruebas, es por lo que se han emitido mandamientos judiciales de naturaleza penal, de naturaleza civil. Pues sí, a mí me provocó una gran sorpresa saber que puedan abogados presumir libremente y cobrar cantidades tan grandes de dinero pero, repito, todos esos documentos creo que forman parte de los expedientes civiles o penales que están en curso y, bueno, pues ahí que los jueces decidan sobre quién tiene la razón en esos litigios y sobre las responsabilidades de los involucrados”.