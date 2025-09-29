Domingo, septiembre 28, 2025
Incomunicadas por lluvias tres poblaciones de Naupan; gobierno comienza a despejar carretera

Derrumbe en Naupan deja incomunicadas a comunidades de la Sierra Norte; maquinaria y Protección Civil trabajan para restablecer el tránsito
Martín Hernández Alcántara

Las intensas lluvias de hoy provocaron un derrumbe que dejó durante algunas horas incomunicadas las comunidades de Copila, Cueyatla y Tenextitla, pertenecientes al municipio de Naupan, en la Sierra Norte de Puebla.

La Secretaría de Infraestructura informó que desplegó maquinaria pesada en el municipio de Naupan para remover un derrumbe que bloqueó la carretera que conecta a las comunidades de Copila, Cueyatla y Tenextitla. Las labores, realizadas en coordinación con autoridades municipales y Protección Civil estatal, buscan restablecer la comunicación y garantizar la seguridad de los habitantes.

De acuerdo con la dependencia, se abrió un carril provisional con terraplén para permitir el tránsito mientras concluyen las maniobras de limpieza. Hasta el momento, se han retirado 300 metros cúbicos de piedras, lodo y maleza, lo que equivale al acarreo de 50 camiones de seis metros cúbicos, con lo cual ya se liberó 25 por ciento del bloqueo.

Los trabajos contemplan la extracción de material rocoso mediante excavadoras y camiones de carga. La intervención concluirá el próximo jueves, por lo que en tanto, las y los pobladores deberán utilizar rutas alternas.

La administración estatal subrayó que la estrategia es atender de manera inmediata las afectaciones en las vías de comunicación derivadas de las lluvias, por lo que las 14 sedes regionales de los módulos de maquinaria de la Secretaría de Infraestructura permanecen en alerta para atender contingencias.

Supervisores de la dependencia, junto con brigadas de Protección Civil, permanecen en la zona para prevenir nuevos deslaves y reforzar las medidas de seguridad, ya que las precipitaciones continúan en la región serrana.

Puedes leer: Lluvias dejan afectaciones en ocho municipios de Puebla y las presas están en su parámetro normal: Segob

La Flotilla Global Sumud zarpa de nuevo a Gaza; rechaza propuesta italiana para entregar carga por Chipre

Sputnik Tel Aviv. Una flotilla internacional que permaneció varios días en aguas griegas llevando a cabo reparaciones zarpa de nuevo hacia Gaza, donde unos 500...
Rusia lanza cientos de misiles y drones en Ucrania; reportan 4 muertos y 70 heridos

Afp Kiev. Un ataque masivo con cientos de drones y misiles rusos en Ucrania dejó este domingo al menos cuatro muertos en Kiev, entre ellos...

