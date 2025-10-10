Incomunicada se encuentra la Sierra Negra por derrumbes e inundaciones

Tehuacán. – El desbordamiento del río La Quebradora en la Sierra Negra poblana inundó este viernes el camino en la población El Tepeyac, perteneciente a Tlacotepec de Porfirio Díaz. Toda la región se encuentra incomunicada debido a diversos derrumbes que bloquean caminos tanto para salir por Puebla como por Veracruz, los habitantes claman por ayuda al gobierno para resolver esa situación ya que las lluvias no dan tregua desde hace varios meses.

El camino del Tepeyac era la salida de la Sierra hacia Veracruz, la mejor opción para muchas comunidades enclavadas en esa zona, debido a que los caminos hacia Coxcatlán o Nicolás Bravo han sufrido derrumbes severos como es el caso del Mirador en San Miguel Eloxochitlán donde el caminó quedó totalmente bloqueado de modo que ya no es posible cruzar de ninguna forma.

Debido al reblandecimiento de la tierra un muro de la hacienda de la familia del exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ubicada en Tepequexpa, perteneciente a Zoquitlán, colapsó cayendo sobre una camioneta, cuyos ocupantes lograron salir a tiempo, según informaron sus familiares.

Uriel Trujillo habitante de la zona señaló que la camioneta reporta pérdidas totales, pero además el derrumbe de la barda fue sobre la carretera que comunica a Huizmaloc con Tepequexpa, por lo que cerró el paso en esa vialidad y existe el riesgo de que otro muro caiga.

El bachillerato de San Miguel Eloxochitlán también se inundó, los estudiantes piden apoyo para resolver esa situación, aun se desconoce el daño que eso haya generado, pero para los padres de familia el asunto es preocupante debido a que las lluvias no dan tregua.

Por lo que toca a Coyomeapan los cables de energía eléctrica se rompieron por lo que el municipio se encuentra sin ese servicio. Comisión Federal de Electricidad ya se encuentra trabajando en la zona donde los pobladores se unieron para limpiar caminos y sitios donde se requiere realizar las reparaciones.

La gente de esa zona destacó que lo más urgente en este momento es que se abran caminos y se habilite alguno para tener salida hacia Coxcatlán o Nicolás Bravo, ya que por el momento toda la Sierra Negra está incomunicada.

