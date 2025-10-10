Viernes, octubre 10, 2025
NoticiasEstado

Incomunicada se encuentra la Sierra Negra por derrumbes e inundaciones

Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – El desbordamiento del río La Quebradora en la Sierra Negra poblana inundó este viernes el camino en la población El Tepeyac, perteneciente a Tlacotepec de Porfirio Díaz. Toda la región se encuentra incomunicada debido a diversos derrumbes que bloquean caminos tanto para salir por Puebla como por Veracruz, los habitantes claman por ayuda al gobierno para resolver esa situación ya que las lluvias no dan tregua desde hace varios meses.

El camino del Tepeyac era la salida de la Sierra hacia Veracruz, la mejor opción para muchas comunidades enclavadas en esa zona, debido a que los caminos hacia Coxcatlán o Nicolás Bravo han sufrido derrumbes severos como es el caso del Mirador en San Miguel Eloxochitlán donde el caminó quedó totalmente bloqueado de modo que ya no es posible cruzar de ninguna forma.

Te puede interesar: Activan Plan DN-III-E en Puebla tras afectaciones en 26 municipios por “Jerry”

Debido al reblandecimiento de la tierra un muro de la hacienda de la familia del exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ubicada en Tepequexpa, perteneciente a Zoquitlán, colapsó cayendo sobre una camioneta, cuyos ocupantes lograron salir a tiempo, según informaron sus familiares.

Uriel Trujillo habitante de la zona señaló que la camioneta reporta pérdidas totales, pero además el derrumbe de la barda fue sobre la carretera que comunica a Huizmaloc con Tepequexpa, por lo que cerró el paso en esa vialidad y existe el riesgo de que otro muro caiga.

El bachillerato de San Miguel Eloxochitlán también se inundó, los estudiantes piden apoyo para resolver esa situación, aun se desconoce el daño que eso haya generado, pero para los padres de familia el asunto es preocupante debido a que las lluvias no dan tregua.

Leer más: Suspenden servicio médico en clínica ISSSTE de Huauchinango por inundaciones tras el paso de “Jerry”

Por lo que toca a Coyomeapan los cables de energía eléctrica se rompieron por lo que el municipio se encuentra sin ese servicio. Comisión Federal de Electricidad ya se encuentra trabajando en la zona donde los pobladores se unieron para limpiar caminos y sitios donde se requiere realizar las reparaciones.

La gente de esa zona destacó que lo más urgente en este momento es que se abran caminos y se habilite alguno para tener salida hacia Coxcatlán o Nicolás Bravo, ya que por el momento toda la Sierra Negra está incomunicada.

Te recomendamos: Puebla: lluvias obligan evacuaciones en Nauzontla y Tlatlauquitepec por riesgo de deslaves

Temas

Más noticias

Internacional

Critica la Casa Blanca elección del Premio Nobel de la Paz en lugar de Trump

La Jornada -
Washington. La Casa Blanca criticó este viernes la decisión del Comité del Premio Nobel de conceder el galardón de la Paz a una líder...
Internacional

Israel anuncia cese el fuego en Gaza; liberación de rehenes en 72 horas

La Jornada -
Nuserait. Israel anunció el cese su ofensiva en Gaza luego de asegurar que completó la primera fase de su retirada del enclave, mientras que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:16

Activan Plan DN-III-E en Puebla tras afectaciones en 26 municipios por “Jerry”

Yadira Llaven Anzures -
Ante la emergencia causada por la tormenta tropical Jerry, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III-E en el estado de...

Suspenden servicio médico en clínica ISSSTE de Huauchinango por inundaciones tras el paso de “Jerry”

Yadira Llaven Anzures -
Las fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical “Jerry” han provocado una serie de afectaciones en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, llevando...

Hay 315 mil personas en riesgo por lluvias en el municipio de Puebla

Patricia Méndez -
En el municipio de Puebla, al menos 315 mil personas permanecen en situación de riesgo ante la presente temporada de lluvias, por habitar en...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025