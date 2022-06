INCOMPETENCIA LEGISLATIVA

Por cuarta ocasión el Congreso de Puebla enfrenta un juicio del Poder Judicial de la Federación por incumplir su obligación de consultar a los pueblos indígenas antes de legislar en asuntos que les competen.

Esta vez, el litigio lo promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra una reforma reciente a la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla.

Cabe resaltar que en juicios anteriores hubo un fallo en contra del Poder Legislativo, por el cual invalidó diversas disposiciones de la Ley de Educación y de Ley de Asuntos Indígenas, a fin de que lleve a cabo ese ejercicio de consulta.

Por desgracia el tema no es nuevo y lo que a estas alturas vale preguntarse es qué pasa con los diputados locales, que parecen no solo no tener la mínima noción en materia legislativa, sino que carecen de un eficiente cuerpo de asesores que les orienten en la formulación de sus iniciativas, pero sobre todo en la promulgación y aprobación de normatividades locales para que no se contrapongan a lo estipulado en la Constitución General de la República.

Resulta en verdad inconcebible que sean los legisladores los primeros en viola la Carta Magna, las leyes secundarias y sus reglamentos, por lo que no es ocioso hacer un llamado para que, en adelante, apeguen su trabajo a la lógica jurídica y de Derecho Constitucional, para no seguir cometiendo este tipo de errores.