Domingo, septiembre 7, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Robo a negocios en Puebla aumentó 38% en el segundo trimestre de 2025: Canaco

No se está haciendo lo suficiente para evitar delitos en el Centro Histórico, señala

Robo a negocios en Puebla aumentó 38% en el segundo trimestre de 2025: Canaco
Comerciantes poblanos exigen acciones ante el aumento de 38 por ciento en robos a negocios. Foto ES IMAGEN
Patricia Gutiérrez Rodríguez

El robo a negocios en Puebla aumentó 38 por ciento durante el segundo trimestre de 2025, denunció Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente de la la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco). La capital, dijo, concentra el mayor número de casos, evidenciando el agravamiento de la situación en las zonas comerciales más densas del estado.

Advirtió que la tendencia al alza en delincuencia revela que las estrategias de prevención no han sido suficientes, pese a la coordinación entre autoridades y sector privado.

“No queremos más robos que le quiten la paz al trabajador ni que pongan en riesgo la inversión de quienes emprenden”, enfatizó el dirigente.

El centro histórico de Puebla, añadió, enfrenta episodios violentos como balaceras y hallazgos de cuerpos, propiciando mayor percepción de inseguridad entre comerciantes y familias. La informalidad comercial, sostuvo Cisneros Madrid, es un factor de crecimiento de grupos de poder que desafían a la autoridad y favorecen la corrupción.

También puedes ver: Dejan dos cadáveres envueltos en plástico y con narcomensaje junto al mercado 5 de Mayo

Ante este problema, insistió en la urgente necesidad de aumentar el presupuesto y los recursos de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, dotándolas de tecnología y herramientas para facilitar denuncias y combatir la delincuencia con mayor eficacia. 

“Las cifras, aunque son frías, nos dicen que ha habido meses buenos en donde hemos reducido la incidencia delictiva en el primer trimestre, pero en el segundo trimestre ha ido a la alza. Los datos de junio son preocupantes”, manifestó.

Demandó pasos firmes y concretos que permitan revertir la percepción negativa y garantizar tranquilidad en el Centro Histórico, en toda la ciudad y en todo el estado. 

Para la Canaco, la exigencia hacia las autoridades es actuar conforme al Estado de Derecho y fortalecer la justicia para que cada caso sea atendido adecuadamente.

Leer más: 33.8% aumentaron los robos a negocio entre diciembre y enero pasados, reporta la FGE

Temas

Más noticias

Internacional

Trump exige a Hamas aceptar su propuesta de acuerdo con Israel

La Jornada -
El presidente Donald Trump exigió este domingo a Hamas aceptar su propuesta de acuerdo con Israel, cuyo primer ministro Benjamin Netanyahu ya aceptó y...
Nacional

Brinda consulado de México en Atlanta asistencia a 23 connacionales detenidos en redada de ICE

La Jornada -
El Consulado General de México en Atlanta informó este sábado que brinda asistencia a 23 connacionales detenidos durante el operativo migratorio realizado el pasado...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tan solo en una semana fueron asaltados siete restaurantes de Puebla capital: Canirac

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Durante esta semana se han registrado al menos siete asaltos a mano armada en restaurantes de la ciudad de Puebla, denunció la Cámara Nacional...
00:00:32

Están en manos de la FGE las denuncias por extorsión de los comerciantes del Centro Histórico: Chedraui

Patricia Méndez -
La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga las denuncias por el delito de extorsión que comerciantes del Centro Histórico realizaron, aseguró el alcalde...

Tan solo en una semana, fueron asaltados siete restaurantes de la capital Puebla: Canirac

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Durante esta semana se han registrado al menos siete asaltos a mano armada en restaurantes de Puebla,  denunció la Cámara Nacional de la Industria...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025