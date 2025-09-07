Robo a negocios en Puebla aumentó 38% en el segundo trimestre de 2025: Canaco

El robo a negocios en Puebla aumentó 38 por ciento durante el segundo trimestre de 2025, denunció Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente de la la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco). La capital, dijo, concentra el mayor número de casos, evidenciando el agravamiento de la situación en las zonas comerciales más densas del estado.

Advirtió que la tendencia al alza en delincuencia revela que las estrategias de prevención no han sido suficientes, pese a la coordinación entre autoridades y sector privado.

“No queremos más robos que le quiten la paz al trabajador ni que pongan en riesgo la inversión de quienes emprenden”, enfatizó el dirigente.

El centro histórico de Puebla, añadió, enfrenta episodios violentos como balaceras y hallazgos de cuerpos, propiciando mayor percepción de inseguridad entre comerciantes y familias. La informalidad comercial, sostuvo Cisneros Madrid, es un factor de crecimiento de grupos de poder que desafían a la autoridad y favorecen la corrupción.

Ante este problema, insistió en la urgente necesidad de aumentar el presupuesto y los recursos de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, dotándolas de tecnología y herramientas para facilitar denuncias y combatir la delincuencia con mayor eficacia.

“Las cifras, aunque son frías, nos dicen que ha habido meses buenos en donde hemos reducido la incidencia delictiva en el primer trimestre, pero en el segundo trimestre ha ido a la alza. Los datos de junio son preocupantes”, manifestó.

Demandó pasos firmes y concretos que permitan revertir la percepción negativa y garantizar tranquilidad en el Centro Histórico, en toda la ciudad y en todo el estado.

Para la Canaco, la exigencia hacia las autoridades es actuar conforme al Estado de Derecho y fortalecer la justicia para que cada caso sea atendido adecuadamente.

