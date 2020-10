Incesable pleito en Morena

¡Ya hay ganador en Morena: el señor Mario Delgado Carrillo! El pleito continúa, empero, ya que Porfirio Muñoz Ledo interpuso recursos de impugnación en el INE y la Fepade, esta última a cargo de un morenista, José Agustín Ortiz Pinchetti. En la secretaría general, hasta el momento, está amarrada Citlalli Hernández, de un grupo diferente de Mario. Es decir, habrá problemas durante algún tiempo.

Todo se debe a la incompetencia de Yeidckol Polenvsky; la mala gestión de Alfonso Ramírez Cuéllar; los pleitos enconados entre los diversos grupos, la pandemia, un instituto electoral que controla a los partidos y el caudillismo de López Obrador que todos aceptan sin chistar.

Que no exista un partido serio, fuerte, estructurado, lejos de ser un avance en la realidad nacional es y será más adelante un lastre para que la 4T se desarrolle y pueda implantarse para realizar tareas de mediano y largo plazo que necesita el país: mejor educación, ampliar el sistema de salud, vivienda para millones, salarios dignos, pensiones decorosas y, sobre todo, una urgente reforma fiscal para gravar al capital en serio y contar con los recursos necesarios en los siguientes año.

Dice muy bien Armando Bartra, en su texto: Morena en su laberinto (La Jornada, 27 de octubre): en los países del sur de América Latina, la muerte de Hugo Chávez en Venezuela; Lula da Silva, al dejar la presidencia en manos de Dilma Rousseff y el ataque judicial de la derecha; el exilio de Rafael Correa en Ecuador, y la destitución de Evo Morales en Bolivia, dieron al traste con los proyectos; y se pregunta: ¿en México surgirá un Lenin Moreno como en Ecuador que traicione lo realizado por López Obrador?

Para evitarlo se requiere un partido activo que vaya adelante del líder, y no una organización de callar y obedecer, sino que le vaya acercando verdaderos militantes al proyecto y se ligue a los movimientos sociales en lugar de, como hasta ahora, chocar en varias ocasiones con las reivindicaciones populares.

Podríamos ir más lejos y señalar que por eso colapsó el movimiento comunista: la obediencia ciega al partido y sus dirigentes llevó a la demolición de un proyecto que se concebía histórico.

Hace días, el referéndum en Chile demostró que los partidos no fueron los promotores de que vaya a existir una nueva constitución que sustituirá la instaurada por Augusto Pinochet, la cual aceptaron los demócratas, socialistas, comunistas y otros para transitar a elecciones. Los jóvenes fueron quienes, desde el movimiento de Los Pingüinos (chavos de secundaria) y las mujeres, más los chamacos que se la rifaron- muchos de ellos en la cárcel- hicieron que el 80 por ciento en la votación dijeran adiós al dictador militar que asesinó a Salvador Allende.

Así pues, retomando a Bartra, es indispensable que la 4T se vincule a movimientos sociales y organice las necesidades populares, alentando las tareas autogestionarias y no sólo las instituciones, y cita Armando al gran Pepe Mujica: “En política no hay sucesión; hay causas”.

Hay tal desorden en Morena que unos votaron por la desaparición de fideicomisos y otros no; los segundos hicieron caso a los que se movilizaron: ex braceros, científicos, periodistas y defensores de derechos humanos, madres que buscan a sus hijos y demás; se trataba de salvar 37 de 109 de esos instrumentos. Otros, la mayoría, ni siquiera reflexionó la animadversión o el daño que traería ante la sociedad, ya que en varios no había mayor corrupción, aunque si favoritismos.

Mario Delgado, que no la tiene fácil, ha señalado que pondrá en acción las encuestas para saber quiénes serán los 15 aspirantes a gobernadores en 2021, las cuales se realizarán del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Los 300 suspirantes a diputados serán elegidos entre febrero y marzo, pero hay muchas otras posiciones: presidencias municipales, diputaciones locales, etcétera; donde la pasión, la descalificación interna y la pugna por el hueso ya están desatados, amén que algunos vivillos ya quieren ser parte de Morena para llegar a la política. La reelección, madre de todos los vicios.

Ojalá que como asegura Mario, el organismo de Formación Política, a cargo de Rafael Barajas, El Fisgón, tenga vida y dé cursos obligatorios para todos los militantes, también que haya medios para la difusión de sus proyectos y el debate entre miembros. En fin, que se vayan preparando nuevos cuadros, sobre todo jóvenes.

De no ser así, Morena naufragará ineludiblemente.

