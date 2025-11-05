Miércoles, noviembre 5, 2025
Incendio en tortillería artesanal de Huaquechula deja una persona lesionada y pérdidas materiales

Miguel A. Domínguez

Huaquechula. Un incendio registrado en la comunidad rural de Cacaloxúchitl, junta auxiliar de este municipio, provocó la movilización inmediata de elementos de Protección Civil y Seguridad Pública luego de que el fuego consumiera parcialmente una tortillería artesanal.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el siniestro comenzó dentro del pequeño negocio familiar dedicado a la producción y venta de tortillas hechas a mano. Los vecinos del lugar, al percatarse del humo, alertaron de inmediato a las autoridades locales quienes arribaron al sitio minutos después para controlar la emergencia.

Durante más de 15 minutos de labores los cuerpos de emergencia trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas o establecimientos cercanos.

A pesar de los esfuerzos, una persona resultó lesionada, aunque fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un centro de salud local para su valoración médica.

Hasta el momento las causas del incendio permanecen bajo investigación. Sin embargo, autoridades locales no descartaron que pudiera tratarse de un corto circuito o falla en el sistema de gas dado el tipo de actividad del negocio.

El local sufrió pérdidas materiales considerables, principalmente en maquinaria y materia prima lo cual afectará temporalmente la economía de la familia propietaria.

