Jueves, noviembre 20, 2025
NoticiasInternacional

Incendio en sede de la COP30 obliga evacuar pabellón central

Incendio afecta el pabellón central de la COP30 en Belém, Brasil; se evacuó el lugar antes de controlar las llamas
El incendio ocurrido en el pabellón central de la COP30 fue controlado y sofocado sin dejar víctimas que lamentar, en Belém, Brasil, el 20 de noviembre de 2025. Foto Afp
La Jornada

Afp

Belém. Un incendio quemó este jueves parte del pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, Brasil, lo que obligó a evacuar el lugar antes de que el fuego resultara controlado, constató la AFP.

Llamas de considerable altura se iniciaron dentro del recinto de acceso restringido donde se celebra la conferencia climática de la ONU.

Un periodista de la AFP observó que el fuego abrió un agujero en el techo y alcanzó otras estructuras. El humo se extendió dentro y fuera del recinto, lo que provocó un movimiento de pánico inicial.

La organización brasileña de la COP informó minutos después del incidente que el incendio “está controlado y no dejó heridos”.

Personal de seguridad y de la ONU se precipitaron con extintores para tratar de contener el fuego. Luego acudieron bomberos de un cuartel ubicado cerca del lugar.

Miles de asistentes a la conferencia fueron evacuados y esperaban tranquilamente en el exterior, constató la AFP, bajo una ligera lluvia que se mezclaba con olor a plástico quemado.

El incendio se desató mientras ministros de todo el mundo estaban inmersos en negociaciones sobre temas como la transición energética y el financiamiento climático, cuando falta un día para que termine la conferencia.

Te puede interesar:

“Estaba firmando un acuerdo con un país” cuando comenzó la evacuación, comentó a la AFP el jefe negociador brasileño, Mauricio Lyrio.

“En unos minutos sabremos qué ocurrió (…), tal vez un cortocircuito o un teléfono cargando“, dijo a la televisión el ministro brasileño de Turismo, Celso Sabino.

Casi toda la estructura de la COP está instalada bajo grandes carpas.

La elección de Belém, una ciudad pobre amazónica, como sede para la COP supuso varios desafíos logísticos para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras una crisis por los elevados costos de hospedaje, la presidencia brasileña de la COP recibió la semana pasada una queja de la ONU luego de que un grupo indígena forzara el dispositivo de seguridad durante una protesta.

Puedes leer: Brasil publica borrador contra el cambio climático en la COP30; Lula alentará acuerdo

Temas

Más noticias

Nacional

Sin llegar al Zócalo concluye reducida marcha de la ‘Generación Z’; en UNAM los desairan

La Jornada -
Laura Poy, Néstor Jiménez y Lilian Hernández Ciudad de México. Cerca de un centenar de manifestantes, que participan en la segunda marcha de la llamada...
Internacional

Trump analiza acciones contra cárteles en México, al tiempo que elogia la cooperación de Sheinbaum: vocera Leavitt

La Jornada -
De la redacción Estados Unidos. El presidente Donald Trump, analiza “medidas adicionales” para enfrentar a las organizaciones criminales mexicanas, al tiempo que elogió lo que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Lula da Silva se reúne con Trump en Malasia; le pide reducir aranceles

La Jornada -
Kuala Lumpur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este domingo en Malasia con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva,...

Reconoce secretario de Seguridad déficit policial en el municipio de Puebla

Patricia Méndez -
El secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, reconoció un déficit de policías en el municipio de Puebla, sin embargo, aseguró que se trabaja...

Lula pide a Trump eliminar aranceles del 40% a importaciones brasileñas

La Jornada -
Ap y Afp Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a su par estadounidense, Donald Trump, eliminar los aranceles de 40...

Más noticias

Sin llegar al Zócalo concluye reducida marcha de la ‘Generación Z’; en UNAM los desairan

La Jornada -
Laura Poy, Néstor Jiménez y Lilian Hernández Ciudad de México. Cerca de un centenar de manifestantes, que participan en la segunda marcha de la llamada...

Trump analiza acciones contra cárteles en México, al tiempo que elogia la cooperación de Sheinbaum: vocera Leavitt

La Jornada -
De la redacción Estados Unidos. El presidente Donald Trump, analiza “medidas adicionales” para enfrentar a las organizaciones criminales mexicanas, al tiempo que elogió lo que...

“Caían en pobreza 60 mil mexicanos cada mes” en los sexenios panistas

La Jornada -
México. Con los programas sociales “se acabó la política de élites, donde los recursos eran para las minorías”, y se revirtió el “modelo fallido...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025