Incendio en juguetería de Tehuacán tardó más de cinco horas en ser sofocado

Tehuacán. Un fuerte incendio que se suscitó la noche del lunes y se extendió hasta la madrugada del martes en el centro de la ciudad puso en evidencia las carencias con las cuales trabajan los integrantes del cuerpo de Protección Civil y Bomberos de Tehuacán, dando como resultado que algunos de ellos sufrieran fatiga y problemas para respirar obligándolos a abandonar la zona del siniestro para ser atendidos por paramédicos de Cruz Roja que se apersonaron en el sitio para apoyar, lo mismo que integrantes de Bomberos de Ajalpan y vecinos de la zona.

El incendio inició pasadas las 10 de la noche en la calle 5 sur número 137, entre la avenida Independencia y 3 oriente, en el negocio Sonora Plus, donde se venden productos de papelería, de belleza, novedades y juguetes, al momento en que comenzó el fuego ya no había personal en el inmueble, por lo que no hubo personas afectadas.

El propietario llegó cuando elementos de la Policía Municipal también se hicieron presentes, en ese momento en el exterior no se notaba ningún problema, pero ya las llamas avanzaban dentro del edificio que es de tres plantas.

Los bomberos llegaron momentos después para inmediatamente iniciar sus labores de combate al fuego, pero la falta de equipo les impidió avanzar en esa tarea, la única pipa que tienen disponible fue insuficiente, en cuestión de minutos el agua se agotó, por lo que el incendió se propagó, pese a que trabajadores y propietarios sacaron parte de la mercancía.

Paramédicos y rescatistas de Cruz Roja Tehuacán se sumaron a las labores con una unidad de rescate urbano y dos ambulancias. Ante la situación que se tornó preocupante y rebasó a los bomberos de Tehuacán, fue necesaria solicitar el apoyo de Bomberos de Ajalpan que respondieron al llamado para unir fuerzas en este siniestro.

Debido a que la pipa de bomberos fue insuficiente y el agua se agotó pronto, fue necesaria la ayuda de parte de particulares que dispusieron de sus pipas para surtir del líquido a las corporaciones.

Un bombero de Tehuacán abandonó del edificio con síntomas de fatiga y dificultades para respirar, luego de estar en el interior inhalando el humo y enfrentando las llamas, por lo que de inmediato lo subieron a la ambulancia para ser estabilizado por los paramédicos, tres más presentaron el mismo problema, por lo que se les proporcionó oxígeno para su recuperación, de manera espontánea las personas que estaban en la zona aplaudieron su esfuerzo, al tiempo que cuestionaron el abandono en que se encuentran la corporación.

Más de cinco horas batallaron contra el incendio, no solamente las corporaciones, también varios vecinos de la zona participaron para sofocar las llamas. La causa del siniestro, se determinó fue un corto circuito en la instalación eléctrica de la tienda.

Las carencias con que trabaja el área de Protección Civil y Bomberos, quedaron en evidencia en este incendio, no todas las unidades se pudieron movilizar debido a que varias de ellas están descompuestas y llevan tiempo sin ser reparadas. En cuanto al equipo personal, solo se tienen cuatro trajes equipados para respiración autónoma, de ese modo la mayoría de los vulcanos enfrentó las llamas sin la debida protección.

Este día en la página de la empresa afectada se emitió un comunicado para agradecer y reconocer el trabajo de los bomberos tanto de Tehuacán como de Ajalpan, así como al resto de las corporaciones y ciudadanía que se sumó en apoyo.