Corto circuito desata incendio en la tienda “El Gallito” de la 2 Poniente; se reportan daños materiales sin lesionados

Un corto circuito originado en un aparato eléctrico desencadenó la mañana de este jueves un incendio que consumió más del 50 por ciento de la tienda de bisutería “El Gallito”, ubicada en la avenida 2 Poniente, entre 5 y 7 Norte, en el Centro Histórico de Puebla, sin que se reportaran personas lesionadas.

La emergencia tuvo lugar alrededor de las seis de la mañana, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta hecha por clientes de un gimnasio cercano. Los testigos, alarmados ante la presencia de llamas y humo, comunicaron el incidente al 911, pues inicialmente temían que el incendio hubiese comenzado en el propio establecimiento deportivo.

De acuerdo con los reportes preliminares, un electrodoméstico conectado dentro del local habría producido el corto circuito que desencadenó el fuego, el cual se avivó debido a la presencia de productos como aceites, propios del giro comercial de “El Gallito”. El siniestro hizo necesaria la movilización de equipos de Bomberos, quienes se desplegaron en la zona hasta lograr controlar y sofocar las llamas hacia el mediodía.

Las rápidas labores evitaron la propagación del fuego a los inmuebles colindantes y permitieron que no se registraran víctimas, resultado atribuido a la oportuna llamada de auxilio y a la intervención eficiente de los cuerpos de emergencia.

Las autoridades reiteraron la importancia de no dejar aparatos eléctricos conectados de manera permanente y exhortaron a comerciantes y vecinos del Centro Histórico a mantener medidas preventivas para reducir riesgos ante la proximidad de materiales inflamables en locales comerciales.