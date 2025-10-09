Jueves, octubre 9, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Corto circuito desata incendio en la tienda “El Gallito” de la 2 Poniente; se reportan daños materiales sin lesionados

Bomberos de Puebla lograron sofocar el incendio que consumió buena parte de la tienda “El Gallito”, evitando daños mayores y víctimas en la zona céntrica de la capital.
Bomberos de Puebla lograron sofocar el incendio que consumió buena parte de la tienda “El Gallito”, evitando daños mayores y víctimas en la zona céntrica de la capital. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

Un corto circuito originado en un aparato eléctrico desencadenó la mañana de este jueves un incendio que consumió más del 50 por ciento de la tienda de bisutería “El Gallito”, ubicada en la avenida 2 Poniente, entre 5 y 7 Norte, en el Centro Histórico de Puebla, sin que se reportaran personas lesionadas.

La emergencia tuvo lugar alrededor de las seis de la mañana, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta hecha por clientes de un gimnasio cercano. Los testigos, alarmados ante la presencia de llamas y humo, comunicaron el incidente al 911, pues inicialmente temían que el incendio hubiese comenzado en el propio establecimiento deportivo.

De acuerdo con los reportes preliminares, un electrodoméstico conectado dentro del local habría producido el corto circuito que desencadenó el fuego, el cual se avivó debido a la presencia de productos como aceites, propios del giro comercial de “El Gallito”. El siniestro hizo necesaria la movilización de equipos de Bomberos, quienes se desplegaron en la zona hasta lograr controlar y sofocar las llamas hacia el mediodía.

Las rápidas labores evitaron la propagación del fuego a los inmuebles colindantes y permitieron que no se registraran víctimas, resultado atribuido a la oportuna llamada de auxilio y a la intervención eficiente de los cuerpos de emergencia.

Las autoridades reiteraron la importancia de no dejar aparatos eléctricos conectados de manera permanente y exhortaron a comerciantes y vecinos del Centro Histórico a mantener medidas preventivas para reducir riesgos ante la proximidad de materiales inflamables en locales comerciales.

Temas

Más noticias

00:00:56
Nacional

Notifica la Corte Suprema de NY a Salinas Pliego de multa por 21 mdd

La Jornada -
La Corte Suprema del estado de Nueva York publicó ayer la notificación oficial con la que se multa al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego...
Internacional

Hamas confirma adhesión al plan de paz y exige que Israel cumpla el alto el fuego

La Jornada -
Hamas instó este miércoles a los mediadores árabes y al presidente Donald Trump a “obligar a Israel a implementar plenamente” tras aceptar el acuerdo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:33

Extorsiones a conductores del transporte público se concentran en rutas del norte de la ciudad de Puebla: SSC

Patricia Méndez -
El fenómeno de la extorsión a operadores del transporte público es más recurrente en rutas que recorren el norte de la capital poblana, según...

Voz de los Desaparecidos restaurar mural de búsqueda

Martín Hernández Alcántara -
El colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla anunció que iniciará la restauración del mural de búsqueda ubicado en el cruce de la 11...

Suspende Profeco la comercialización en mercería La Cadena

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) efectuó la suspensión de la comercialización en Mercería y Papelería La Cadena, uno de los negocios de mayor...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025