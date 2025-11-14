Incendian unidad de transporte colectivo en Chalma junta auxiliar de Tehuacán

Tehuacán. – Un unidad del transporte colectivo fue incendiada por tres sujetos que antes de realizar esa acción obligaron al chófer a bajar de la unidad. Estos hechos se cometieron en San Diego Chalma, junta auxiliar de este municipio.

La noche de ayer jueves, en el número de emergencias 911 se recibió una llamada solicitando la presencia de los bomberos debido a que un vehículo estaba en llamas. Los integrantes de esas corporación se movilizaron llegando a la calle Ciudad del Sol de la colonia San Isidro en la junta auxiliar referida.

En ese sitio estaba quemándose la unidad 24 de la ruta de transporte 23, por lo que los bomberos procedieron a sofocar el fuego que a decir del conductor no fue producto de una falla en su vehículo.

Según el conductor cuando circulaba por esa vialidad lo interceptaron tres hombres encapuchados, quienes le ordenaron descender del vehículo, ante lo cual no tuvo más opción que bajarse.

De inmediato los sujetos procedieron a prender fuego a la colectiva y luego se dieron a la fuga. Cuando los bomberos llegaron el vehículo estaba en fase de quemado libre.

Policías municipales fueron notificados del hecho y llegaron para tomar conocimiento de lo ocurrido, sugirieron al afectado acudir al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente.