Lunes, noviembre 10, 2025
INCAPACIDAD QUE ABONA AL CONFLICTO

La Redacción

Ante la llegada masiva de trabajadores para emitir su voto en la elección del Comité Electoral del Sindicato de Burócratas, el secretario general Jhovani Oliver Gallo reventó la asamblea extraordinaria, colocó un cerco metálico e impidió el acceso a los agremiados, bajo el pretexto de que no había quórum para llevar a cabo los comicios.

Lo que ha pasado en el sindicato de burócratas no solo en este fin de semana sino en los tres años recientes –un ambiente de permanente confrontación interna y la ausencia de dirigentes durante un bienio– repercutió claramente en daños a las revisiones salariales y de prestaciones de los trabajadores de los tres poderes del estado.

Pero más allá de los problemas del gremio, lo que ha quedado evidenciado de nueva cuenta, es la falta de capacidad de las autoridades laborales para aplicar la ley en este tipo de problemas.

Hace tres años quedó evidenciado que, en su calidad de secretaria general, Virginia Meza hizo todo lo posible para imponer a Jhovani Oliver Gallo como su sucesor, lo que generó un litigio de los años, que fue desgastante para todas las partes, y que a final se determinara ratificar a este último, quien pudo ocupar apenas por 15 meses el cargo.

Las autoridades laborales contribuyeron así no solo a la incertidumbre y el encono interno en el sindicato de burócratas, sino que afectaron gravemente durante todo este periodo a 3 mil 400 agremiados.

