Martes, octubre 28, 2025
Inauguran tapete monumental y ofrenda en Palacio Municipal durante el Festival “La Muerte es un Sueño”

Arte efímero, memoria y música comunitaria se conjugan en el zócalo

Puebla inaugura tapete monumental y ofrenda por Juan de Palafox en el XVIII Festival “La Muerte es un Sueño”, con amplia participación comunitaria
Patricia Méndez

El gobierno del municipio de Puebla inauguró el Tapete Monumental y la Ofrenda dedicada al Beato Juan de Palafox y Mendoza en el Palacio Municipal, como parte del XVIII Festival “La Muerte es un Sueño”.

Los festejos dieron inicio con la presencia del Coro Monumental de Canoa, quienes acompañaron el recorrido principal en el zócalo de la ciudad hasta la tradicional ofrenda en el histórico edificio.

Durante el acto, el alcalde José Chedraui Budib subrayó la función comunitaria de la cultura: “La cultura crea comunidad, fortalece la economía local y oportunidades para todas y todos. Este espacio reúne barrios, familias, escuelas y visitantes con la emoción de recordar y honrar a quienes ya fallecieron. Sin duda, la cultura se concibe como medio para fomentar la convivencia, promover el bienestar y atender las causas de la violencia; es decir, una cultura para construir la paz. En cada ofrenda y cada detalle del tapete monumental se refleja la riqueza y diversidad de nuestras tradiciones”.

Chedraui concluyó que el festival refleja el espíritu humanista y de cooperación intergubernamental —con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta— al preservar la memoria y las raíces de las juntas auxiliares.

Francisco Montiel Palacios, responsable del diseño, explicó que el tapete monumental fue elaborado con piedrita de mármol pigmentada, requiriendo cerca de 25 toneladas repartidas en cinco creaciones y la labor de 70 integrantes del equipo artístico. El historiador y presidente del Consejo de la Crónica de la Ciudad, Juan Pablo Salazar Andreu, ofreció un breviario sobre la figura de Juan de Palafox y Mendoza, celebrando su legado histórico.

El Corredor de Ofrendas 2025 incluyó 28 altares distribuidos en el Centro Histórico, sumando la participación de sindicatos, hoteles, museos, cafeterías y escuelas, así como la presencia de cuatro juntas auxiliares (San Francisco Totimehuacan, Santa María Guadalupe Tecola, San Jerónimo Caleras y San Miguel Canoa) y dos nodos culturales de San Andrés y San Pedro Cholula.

El evento contó con la intervención de 90 niñas y niños del Coro de San Miguel Canoa, galardonados en el programa Compañías Circulares de Arte, quienes personificaron la labor cultural participativa a través del canto. La participación coral representó el esfuerzo sostenido de gestión cultural comunitaria e inclusión social que distingue al festival.

Tras 18 ediciones, el Festival “La Muerte es un Sueño” se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más representativos de la entidad, conquistando cifras de más de 270 mil asistentes y 450 mil visitantes al Corredor de Ofrendas en la edición anterior. Las actividades integraron arte popular, ofrendas, tapetes efímeros y expresiones artísticas diversas que fortalecieron el tejido social.

