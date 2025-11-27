Inauguración formal del Hospital San Alejandro será el 10 de diciembre: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este jueves su próxima visita a Puebla para el 10 de diciembre, con el objetivo de encabezar la inauguración formal del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Alejandro.

Además, adelantó que presidirá la Asamblea anual del IMSS.

​En la mañanera, la mandataria federal también confirmó que el acto protocolario se realizará en las instalaciones del hospital.

“Vamos a ir, yo creo que el 10 de diciembre, si mal no me acuerdo. Vamos a hacer ahí la Asamblea del IMSS, que se hace cada año, la vamos a hacer en el hospital y vamos a aprovechar para, pues hacer la inauguración formal, aunque en realidad ya una parte muy importante está operando”, reveló.

La reapertura y puesta en marcha del Hospital San Alejandro es un evento de gran relevancia para el estado de Puebla, que representa la culminación de un proceso que se extendió por más de ocho años tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

​El hospital original, uno de los más importantes del país, fue demolido debido a los graves daños estructurales causados por el terremoto.

​Aunque la presidenta Sheinbaum señaló que la inauguración del 10 de diciembre será el acto formal, el Hospital de San Alejandro ya ha iniciado operaciones de manera paulatina.

Actualmente, el nosocomio ofrece servicios esenciales como urgencias y consulta externa, buscando restablecer gradualmente su capacidad total de atención hospitalaria para el gran volumen de derechohabientes del IMSS en la zona.