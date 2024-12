Inaugura Sheinbaum el IPN en Puebla; en emotivo mensaje llama a los universitarios a regresar al pueblo lo que nos da

Al inaugurar el campus del Instituto Politécnico Nacional (IPN) “Alejo Peralta” y el Cecyte 20 “Natalia Serdán” en la ciudad de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un emotivo mensaje a la primera generación de estudiantes, en el sentido de no olvidarse de dónde vienen y de regresar siempre al pueblo de México lo que nos da.

“No se olviden nunca de dónde vienen para no perder la brújula; el esfuerzo individual y personal siempre es importante, dedicar el tiempo a los estudios es fundamental, pero no se olviden que esta es una institución pública y el pueblo de México financiará sus estudios”, recomendó.

En compañía del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y del director general del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval, la mandataria federal se dirigió de manera particular a las mujeres estudiantes, a quienes pidió no dejar que nadie les quite el derecho de soñar, pues pueden desempeñarse en cualquier carrera y ser hasta “Comandantas Supremas de las Fuerzas Armadas”.

“A las jóvenes que sepan, que lo lleven siempre en su corazón, tienen derecho a soñar y que nunca nadie les quite el derecho a soñar y a ser lo que ustedes quieran ser. Las mujeres podemos ser lo que queramos, eso de que en algún momento nos dijeron y a la fecha, de que hay carreras que no son para mujeres: falso; podemos ser ingenieras, astronautas, doctoras, maestras y podemos ser hasta Comandantas Supremas de las Fuerzas Armadas”, exclamó, en medio de aplausos.

A los universitarios, afirmó que, si bien todos buscarán un crecimiento personal, el dinero no es la felicidad, sino el amor a la patria y regresar al pueblo lo que nos da.

Puedes leer: Sentencia Sheinbaum que habrá sanción a textileras en Puebla por no tratar sus aguas antes de verterlas al río Atoyac

“La felicidad es el amor a la patria, a la naturaleza, al prójimo, a nuestros semejantes y la familia, regresémosle siempre al pueblo lo que nos da, llévenlo en el corazón y en el pensamiento, eso es parte de lo que significa la revolución de las conciencias y la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, exhortó a los jóvenes, quienes no se cansaron de corear la porra del Politécnico Nacional.

La presidenta expresó su gusto por estar en Puebla por varias razones, entre ellas la inauguración del nuevo campus del Politécnico, pero también aprovechó para felicitar al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, “que en muy pocos meses hizo cosas extraordinarias por su estado, por la juventud y por su pueblo”.

“Por eso nos lo vamos a llevar al gobierno federal, porque es buen gobernador y será el titular del Inami”, confirmó.

Es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la educación

En materia educativa, resaltó que el Estado es responsable de garantizar el acceso a la educación media superior y superior. Por ello, reprochó que durante 36 años del periodo neoliberal dejaran de construirse universidades públicas y crecieran las privadas, pues se tenía la idea de que la educación debía pagarse.

Dijo que esta visión de intentar privatizar la educación pública fue un absurdo, pero “con la llegada de Andrés Manual López Obrador se ‘reconcibió’ a la educación como un derecho social y humano, siendo esta la esencia de lo que representa la Cuarta Transformación”.

Ante lo expuesto, la presidenta consideró que la construcción del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 20 “Natalia Serdán Alatriste” y de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPII), “Alejo Peralta”, que se ubican en la calle 11 Sur y Periférico Ecológico, pone al frente la educación como un derecho en el estado de Puebla.

Con el segundo piso de la Cuarta Transformación, anunció que se abrirán más instituciones públicas, con la creación de las universidades, que permitirá que nunca más “se le diga a un estudiante que fue rechazado o que son ‘ninis’”, que dejan una marca desde la juventud.

“Si hay una familia que puede pagar de educación particular, está bien, pero la educación pública tiene que ser la mejor de todas las educaciones y el Estado está obligado a que todo joven tenga la oportunidad y acceso a la educación”, afirmó.

En ese sentido, anunció que en el sexenio abrirá al menos 330 mil espacios nuevos para las y los jóvenes, a través de la construcción de más sedes de la Universidad Benito Juárez, y del IPN, pero también de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” y la Universidad Nacional de la Salud, de las cuales habrá sedes en Puebla el próximo año.

Crece en 90% espacios en educación superior en Puebla: Céspedes

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina destacó que con el nuevo campus del Politécnico, Puebla cuenta con alrededor de un 90 por ciento más de espacios educativos de nivel superior, que permiten atender la alta demanda en este sector.

Con ello, afirmó que la entidad se consolida como un estado líder en formación, capacitación y especialización en México.

El mandatario estatal expuso que su gestión asumió la lucha contra la desigualdad como un asunto de primer orden, al referir que no puede haber igualdad mientras existan personas sin la oportunidad de asistir a una escuela de nivel superior.

Sergio Salomón destacó que en sólo dos años destinó para la creación y rehabilitación de infraestructura educativa más de 6 mil 600 millones de pesos.

Con el nuevo campus del IPN y de Ciudad Universitaria 2 de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), poco más de 48 mil jóvenes de la entidad y estados vecinos podrán formarse profesionalmente en alguna de estas opciones que hoy tienen al alcance.

A unas horas de concluir su gestión, Sergio Salomón dijo frente a la presidenta “en Puebla hemos cumplido” y su gobierno dejó cimentadas bases sólidos para que la entidad siga avanzando.

Con Claudia Sheinbaum como testigo de honor, al final el mandatario poblano aprovechó para entregar simbólicamente, de manera virtual, 403 de las 1 mil 100 aulas que se edificaron en 140 escuelas y 146 techados de los 300 que se construyeron en dos años de gobierno.

La gratuidad de la educación es un derecho fundamental: IPN

En su oportunidad, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, consideró que la inauguración del campus del IPN en Puebla marca un hito para jóvenes de la entidad, a quienes dijo que la ciencia debe servir para atender las necesidades de la comunidad.

Asimismo, consideró que con el trabajo conjunto tanto del gobernador Sergio Salomón como del mandatario electo Alejandro Armenta Mier, Puebla seguirá siendo un estado líder en materia de educación en el país.

Al final, el director General del IPN, Arturo Reyes Sandoval, reconoció a Céspedes Peregrina como “el gobernador de la educación”, por su invaluable compromiso con la juventud, haciendo del acceso al nivel preparatoria y universidad, una realidad y un derecho para que todos accedan en igualdad de condiciones.

También resaltó que, en 30 años, Claudia Sheinbaum es la primera presidenta que acude a la inauguración de una nueva universidad en México.

Puedes leer: Puebla contará con dos nuevas universidades en el interior del estado, “Rosario Castellanos” y de la Salud, anuncia Armenta

Desde que existe el Poli, con 88 años de trayectoria, dijo que no había tenido presencia en el estado de Puebla, y hasta ahora se dieron las condiciones para la llegada a esta entidad “pujante” en materia educativa.

Además, anticipó que los estudiantes del Cecyt 20 y de la UPII tomarán clases presenciales en la nueva sede a partir de enero próximo y contarán con una beca del 100 por ciento para estudiar las diferentes carreras que ofertan.

“La gratuidad de la educación es un derecho fundamental que no se toca; un estudiante bien alimentado, con material y recursos para acceder a sus actividades de ocio y recreación, difícilmente abandonará la escuela”, concluyó.

La inversión de la llegada del IPN a Puebla representa de manera global 3 mil 500 millones de pesos, que también incluye el Centro de Innovación Tecnológica que se construyó en Ciudad Modelo, en el municipio de San José Chiapa.

El Politécnico ofrecerá carreras como Ingeniería en Alimentos, Control y Automatización, Inteligencia Artificial, Sistemas Automotrices y Licenciatura en Ciencias de Datos, y el nuevo campus contarán con la infraestructura necesaria para brindar una experiencia educativa de calidad, incluyendo aulas equipadas, laboratorios especializados, salas de cómputo y otros recursos que facilitarán el aprendizaje y la investigación.